Merenkurkun liikenne jatkaa kasvuaan: Wasaline teki parhaan ensimmäisen neljänneksen tuloksensa

Wasaline jatkoi kasvuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja kasvatti samalla markkinaosuuttaan Ruotsin ja Suomen välisessä laivaliikenteessä.

Matkustajaliikenteen puolella saavutettiin uusi ennätys. Kasvua viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen tuli 13,6 prosenttia. Liikennöinnin alettua vuonna 2013 on kasvua vuoden ensimmäiseen neljännekseen tullut 71,5 prosenttia.

Myös rahti saavutti uuden ennätyksen, kasvu yksiköissä oli 452 (+12,5 prosenttia) ja rahtimetreissä 11 390 metriä (+18 prosenttia). Rahtitonneissa kasvua oli 7 prosenttia.

Wasalinen kautta tehdyt hotellivaraukset kasvoivat Vaasassa 33,1 prosenttia ja Uumajassa 12,3 prosenttia.

– On erittäin ilahduttavaa, että uusi web-pohjainen rahtivarausjärjestelmämme, joka otettiin käyttöön vuoden alusta, on otettu hyvin vastaan ja on yksi merkittävä kasvuun vaikuttava tekijä. Myös hyvään ruokaan ja palveluun perustuva konseptimme ylläpitäminen ja kehittäminen jatkuu, sillä juuri siitä olemme tunnettuja täällä Merenkurkussa. Olemme myös lanseeranneet uuden menun saaristolaispöytäämme yhteistyössä ahvenanmaalaiskokki Michael Björklundin kanssa, joten uusia ennätyksiä on luvassa varmasti myös jatkossa, sanoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg tiedotteessa.