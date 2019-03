Mehiläisen Mainiokoti Isolahteen tehtiin yllätystarkastus: Vaasan kaupunki tekee tutkintapyynnön poliisille

Vaasan Isolahdessa toimiva Mainiokoti on asetettu Aluehallintoviraston valvonnan alle.

– Omaisten yhteydenottojen ja Vaasan kaupungin oman valvonnan tuloksena on huomattu erittäin vakava tilanne Mehiläisen Mainiokodissa, Koti- ja laitoshoidon tulosaluejohtaja Leif Holmlund sanoo.

Omaiset ovat Holmlundin mukaan kantaneet huolta siitä, toimitaanko Mainiokodissa oikein ja hoidetaanko asiakkaita hyvin.

– Omaisten yhteydenottoja on tullut muutamia viime viikkojen aikana ja asiaa alettiin selvittää.

Aluehallintovirasto sekä Vaasan kaupunki tekivät Mainiokotiin tarkastuksen torstaina 21.3.

– Teimme tarkastuksen ilmoittamatta. Jo viime viikolla kaupunki teki sinne valvontakäynnin.

Holmlund kertoo, että kaupunki tekee asiasta tutkintapyynnön poliisille Aluehallintoviraston ohjeen mukaisesti.

Nyt Vaasan kaupunki sijoittaa Mainiokoti Isolahteen sairaanhoitajan.

– Kyseessä on hyvä ja kokenut sairaanhoitaja, joka turvaa asukkaiden lääkehoidon siihen saakka, että selvitystyö saadaan valmiiksi.

54 Vaasan kaupungin palveluasumisen asiakasta asuu Mehiläisen Mainiokoti Isolahdessa ostopalvelun kautta.

– Asukkaina on sekä suomen- että ruotsinkielisiä muistisairaita. Yhteydenotot omaisiin on aloitettu välittömästi Mainiokoti Isolahden taholta. Halusimme kertoa heille heti, että toiminta on nyt valvonnan alla.