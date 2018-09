Tuohtunut ja pettynyt Matias Mäkynen: Pekka Puska ei voi pettää Vaasaa

Sosiaali- ja terveysvaliokunta jätti tänään äänestämättä Vaasan laajasta päivystyksestä. Valiokunnan kokous keskeytettiin ja se palaa asiaan tiistaina. Pohjanmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja Matias Mäkynen on pettynyt Pekka Puskan päätökseen jäädä pois kokouksesta.

- Onko Keskusta pettämässä taas? Pekka Puska on viime viikot vakuutellut vaasalaisuuttaan ja keskussairaalan puolesta äänestämistä, koska asiaperusteet Vaasan puolesta ovat niin vahvat, mutta tänään hän jäi kokouksesta pois ja antoi ymmärtää, ettei aiokaan äänestää Vaasan puolesta. Pois jääminen on käytännössä ääni Vaasan sairaalaa vastaan, ihmettelee Pohjanmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja Matias Mäkynen.

Pekka Puska viittasi viimeksi torstaina 27.9. Pohjalaisessa vahvoihin asia-argumentteihin Vaasan päivystyksen puolesta.

- Myös Krista Kiurun syyttäminen viivyttelystä saa nyt loppua, koska hallituksen riitely vie aikaa valiokunnan työstä kaikista eniten, Mäkynen toteaa.

Vaasan laajasta päivystyksestä äänestetään todennäköisesti tiistaina tai keskiviikkona, jos hallituspuolueet saavat asiasta sovittua. Tällä hetkellä näyttää uhkaavasti, että hallitus laiminlyö Vaasan laajan päivystyksen, vaikka THL:n entinen johtaja Puskakin on asiaperusteisiin vedoten luvannut puolustaa sairaalaa. Muuten asiaan korjaus jää seuraavalle hallitukselle.

- Asia-argumentit ovat Vaasan puolella, eikä kukaan häviä 12+1 -ratkaisussa. Muutoin asia korjataan vasta ensi vaalikaudella, mutta se edellyttää, että SDP:stä tulee Suomen suurin puolue ja se pääsee johtamaan hallitusta. Nyt on Vaasan vaalipiirin kokoomus- ja keskustaedustajien viimeinen mahdollisuus tehdä kaikkensa omien valiokunnan jäsentensä kääntämiseksi. Tulevissa eduskuntavaaleissa vaalipiiristä on valittava kansanedustajia, joilla on vahva asema ja verkostot puolueessaan valmiina - niitä ei hallituskauden aikana voi alkaa rakentamaan, kuten nyt on käynyt, Mäkynen päättää.