Magneetin kolaristeys tutkitusti sujuva, nopeusrajoitusta pohditaan keväällä

KURIKKA

Kurikan Magneetin risteyksen tieturvallisuusarviointi on valmistunut. Neljästä lyhyen ajan sisällä tapahtuneesta kolarista huolimatta risteys on tutkitusti sujuva.

Nopeusrajoituksen pudottaminen 80 vauhdista 60 kilometriin tunnissa on todennäköisesti väliaikainen ratkaisu.

– Sen oppimiseen, että minkälaiset uudet liikennejärjestelyt ovat, menee jonkin aikaa, investointipäällikkö Ari Perttu Pohjanmaan ely-keskuksesta toteaa.

Nopeusrajoitus palaa todennäköisesti 80 kilometriin tunnissa keväällä, kun kesänopeudetkin palaavat. Alennetun nopeusrajoituksen aika on harjoitteluvaihetta.

Tieturvallisuusarvioinnin mukaan uuden risteyksen alueella ei ole näkemäesteita, eikä optisen ohjauksen ongelmia. Neljän onnettomuuden taustoista ei löytynyt mitään yksittäistä yhteistä tekijää kolareiden selitykseksi.

– Kaikissa oli hieman erilainen syy, mikä oli aiheuttanut sen, minne huomio oli kiinnittynyt ja minne ei, Perttu toteaa.

– Ei ole havaintoa myöskään siitä, että risteyksessä olisi liian avointa.

Perttu toteaa tieturvallisuusarviointiin perustuen, että uuden liikennejärjestelyn omaksumiseen tarvitaan aikaa. Suomessa on X-nelihaara- ja T-kolmihaararisteyksiä noin 10 000. Magneetin risteyksen kaltaisiakin risteyksiä on Pertun mukaan noin 30, joista viisi on Etelä-Pohjanmaalla. Kaikissa on osattava huomioida kääntyvä ja vastaantuleva liikenne.

Videoseurannan perusteella liikenne on sujuvaa valtatie 3:n ja Kurikan Magneetin uudessa risteyksessä.

– Liikenne sujui hyvin vilkkaimman tunnin aikana, Perttu kertoo.

Kääntyminen vasemmalle, Kurikasta kohti Vaasaa, onnistuu sekin riittävän jouhevasti, vaikka silloin onkin odotettava vasemmalta tulevaa valtatien liikennettä.

– Pisin odotusaika oli 35 sekuntia. Se tosin saattaa tuntua kolmelta minuutilta ratin takana, mutta 35 sekuntia ei ole mahdoton aika.

Risteyksen sivusuuntaisen liikenteen kapasiteetista on laskelmien mukaan käytössä noin 70 prosenttia kovimpien ruuhkien aikaan.

– Sitten, jos sata prosenttia täyttyisi, alettaisiin puhua ongelmista.

Risteyksen avoimuus on riittävä. Pertun mukaan on tutkittu, minkälaista niin sanottua raja-aikaväliä kuljettajat tarvitsevat, kun käännytään vasemmalle Magneetin kaltaisissa risteyksissä.

– Suomalaisissa tutkimuksissa on päädytty noin kuuteen sekuntiin, kun risteyksessä on 80 kilometrin nopeusrajoitus. Se tarkoittaa, että eteenpäin pitäisi nähdä noin 140 metriä, jotta näkee tuleeko vastaantulijaa vai ei. Magneetin risteyksessä näkymä on noin 300 metriä, Perttu kertoo.

– Näkymän pitäisi olla siis hyvä.

Tieturvallisuusarvioinnin perusteella Magneetin risteyksen liikennejärjestelyt ovat kunnossa.