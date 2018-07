Maailman nopein kaksipyöräinen viikonloppuna Vauhtiajoissa – Kiihtyvyys nollasta sataan alle sekunnissa

Vauhtiajojen 15-vuotisjuhlia vietetään vauhdikkaissa merkeissä.

Ratakilpailujen tauoilla nähdään moottorivetoista näytösohjelmaa. Radalla päristelee viikonloppuna muun muassa maailmanennätysmies Jaakko Salakarin ohjastama maailman nopein kaksipyöräinen.

Jaakko Salakari on vantaalainen Seinäjoella työssäkäyvä perheenisä. Samanaikaisesti mies on vuodesta 1996 ollut Suomen nopein moottoripyöräajaja.

Salakarin alla on täysin omavalmisteinen noin 2000 hevosvoiman Nitro Bike -kiihdytyspyörä.

Salakarin pyörä vie polttoainetta 1,2 litraa sekunnissa. Polttoaineena 1700m3 koneeseen isketään nitrometaania. Kiihtyvyys pyörässä on nollasta sataan alle sekunnissa.

– Kun aukaisen kaasun, pyörä menee heti täysiä. Pyörä ei varsinaisesti "kiihdy" olleenkaan, vaan heti kun kaasun painaa pohjaan, vauhtia on saman tien jo huimasti. Oma pyöräni on maailman nopein kaksipyöräinen, vauhtia on 100 metrin kohdalla jo 260 kilometriä tunnissa ja kiihtyvyys nollasta sataan alle sekunnin, luettelee Salakari.

Mies on tykittänyt pyörällään Nitro Bike -luokan maailmanennätyksen ajamalla 400 metriä 6,01 sekunnissa. Myös hiljattain ajetut 100 metrin ja 200 metrin ajat ovat mykistäneet koko drag racing -lajipiirin.

– Maailmanennätyksellä ei ole mitään tekemistä tuurin kanssa, me olemme vain tehneet paljon enemmän töitä kuin kukaan muu. Moottori ja koko pyörä on omaa suunnittelua ja täysin itse tehty. Täysin omatekemää suomalaista osaamista ja innovaatiota. Minulla on ollut todella hyviä ihmisiä ympärillä, ei tätä yksin tehdä. On sattunut hyvä tuuri, että on löytynyt kykeneviä ja avarakatseisia ihmisiä ympärille. Tuhansia ja tuhansia tunteja on kulutettu vuosien aikana, valaisee Salakari.

– Olemme tehneet pyörän ihan täysin eri lähestymiskulmalla kuin muut. Emme käyttäneet sellaisia teknisiä ratkaisuja, mitä yleensä, vaan olemme lähestyneet koko prosessia ihan eri kulmasta. Tulos on hiljentänyt monet laji-ihmiset.

Vaikka mies on jo neljännesvuosikymmenen kiihdytellyt pyörän selässä, on laitteen käynnistys edelleen elämys miehelle itselleenkin.

– Ääni on niin hieno, ettei ole missään. Olen 25 vuotta ajanut näillä vehkeillä, mutta edelleenkin joka kerta kun menee viivalle ja lyö pyörän käyntiin muistaa äidin sanat; "muista, että joka pitää suuren suun, niin pitäköön myös leveän selän", hymyilee Salakari.

Ratapuolelle saapuvaa yleisöä kehotetaan varautumaan korvatulpilla tai kuulosuojaimilla, sillä erityisesti Nitro Bike -pyörän äänet ovat erittäin voimakkaat.

Kilpailut alkavat aika-ajoilla lauantaina katuradalla kello 10.50.