Luonnollinen askel lähemmäs jälleenmyyjiä: Koivulahtelainen Logset perustaa tytäryhtiön Kanadaan

Vuonna 1992 perustettu metsäkonealan yritys Logset Oy perustaa toukokuussa tytäryhtiön Kanadaan. Logsetin tehdas sijaitsee Koivulahdessa, Mustasaaressa.

Ontarioon perustettava Logset Inc. -tytäryhtiö tulee tarjoamaan myyntiapua ja teknistä tukea Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Japanissa ja Australiassa toimiville jälleenmyyjille. Tytäryhtiön ansiosta Logset pystyy työskentelemään samalla aikavyöhykkeellä kuin kyseisellä puolella maapalloa olevat jälleenmyyjät, yhtiön tiedotteessa todetaan.

Logset on myynyt koneita Kanadassa vuodesta 2002 ja yhtiöllä on uusia jälleenmyyntisopimuksia muun muassa USA:ssa ja Brasiliassa. Logset Inc.:in toimitusjohtaja Pascal Réty sanoo tiedotteessa, että Pohjois- ja Etelä-Amerikka ovat yhtiölle potentiaalisia kasvualueita.

–Logset myy tuotteita jälleenmyyjiensä kautta ympäri maailman. Strategia on sama Logset Inc. -yhtiön kohdalla. Haluamme tukea paremmin jälleenmyyjien työtä ja tavoitteenamme on kasvaa yhdessä, Réty toteaa.

Rétyn lisäksi uusi tytäryhtiö työllistää kaksi henkeä. Logset Oy työllistää kaikkiaan noin 70 henkeä.

Logset Oy:n liikevaihto nousi vuonna 2018 40,128 miljoonaan euroon ja liikevoitto 1,67 miljoonaan euroon. Voimakkaimman kasvun yhtiö saavutti Venäjän ja Etelä-Amerikan markkina-alueilla.