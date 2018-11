Lukiolaisten liitto: Maksuton toinen aste vahvistaisi koulutuksellista tasa-arvoa ja mahdollistaisi jokaiselle nuorelle itseä eniten kiinnostavat opinnot

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokous käsitteli tänään lukiolaisten tavoitteet eduskuntavaaleihin.

SLL lähtee ensi kevään vaaleissa tavoittelemaan panostuksia lukiokoulutuksen laatuun, maksuttomaan koulutukseen, kestävään kehitykseen ja nuorten hyvinvointiin.

– Kantavana teemana on, että nuorten tulevaisuuden näkymiä parannetaan merkittävästi. Laadukas yleissivistävä koulutus on hyvä pohja rakentaa mielekästä tulevaisuutta. Lukio-opiskelu avaa ikkunat maailmaan ja on itsetuntemuksen kehittymisen aikaa, SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro toteaa.

Puheenjohtajan mukaan lukion rahoitus on kuitenkin kehittynyt huolestuttavaan suuntaan ja tämä näkyy jokaisen lukiolaisen arjessa esimerkiksi niukempana kurssitarjottimena tai kasvavina ryhmäkokoina.

– Päättäjien on nostettava lukion rahoitus vastaamaan koulutuksen järjestämisen todellisia kustannuksia.

SLL haluaa omalta osaltaan taistella ilmastonmuutosta vastaan ja nostaa tavoitteekseen kestävän kehityksen huomioimisen kaikessa päätöksenteossa. Nuorille ja tuleville sukupolville on jätettävä elinkelpoinen maapallo.

– Jatkamme vaalikentillä myös työtä aidosti maksuttoman toisen asteen eteen, joka vahvistaisi koulutuksellista tasa-arvoa ja mahdollistaisi jokaiselle nuorelle itseä eniten kiinnostavat opinnot. Samalla on varmistettava jokaiselle nuorelle pääsy mielenterveyspalveluihin sekä toimivat opiskeluhuollon palvelut, jotta jokainen pääsee hyvinvoivana jatko-opintoihin, Euro kommentoi.

SLL:n liittokokous käsittelee tänään vielä muun muassa liiton historian ensimmäisen kestävän kehityksen suunnitelman ja valitsee huomenna sunnuntaina toimijat vuodelle 2019.

Liittokokousta voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #likoSLL ja streamin välityksellä osoitteessa lukio.fi/liittokokous.