Lukijat kertovat ei-toivotuista kohtaamisistaan hirvien kanssa – osa ehdottaa ratkaisuksi metsästämisen lopettamista kokonaan: ”Koirat saavat hirvet ja peurat liikkeelle”

Ilkan ja Pohjalaisen toimitus kysyi lukijoilta, millaisia vaaratilanteita hirvet ovat aiheuttaneet liikenteessä. Lukuisat lukijat kertovat läheltä piti tilanteista sekä kolareista, jotka veivät autot romuttamolle. Ratkaisuksi hirvionnettomuuksien vähentämiseen esitetään sekä kaatolupien nostoa – että metsästyksen kieltämistä.

Näin lukijat kertoivat kokemuksistaan:

Auto meni lunastukseen

"Olen yksin ajaessani sekä mieheni kanssa nähnyt tiellä sekä tien varressa useasti hirviä. Pysähdymme usein myös katselemaan niitä, jos tilanne ja liikenne niin sallivat. Joskus hirvi on ollut niin keskellä tietä, että jos olisimme ajaneet nopeusrajoituksenkin vauhtia, olisi kolari ollut varma. Saati sitten ylinopeutta ajettaessa."

"30 vuoden ajoaikana olen nähnyt hirven ylittävän tien tai tulossa tielle ehkä kymmenisen kertaa. Lähellä ei ole ollut kolaria vielä."

"Kyllä. Useamman kerran ehtinyt väistää, mutta kerran osui niin että auto meni lunastukseen. Onneksi oli riittävän iso auto, niin ei matkustajille käynyt pahemmin."

"Olen törmännyt työmatkalla hirveen, auto lunastukseen ja kaksi viikkoa sairauslomalla."

"Kaksi kertaa olen joutunut väistämään ja jarruttamaan ilman osumaa. Tosi ’läheltä piti’ -juttuja. Olen nähnyt monesti hirviä pelloilla ja tien pintareella."

Auto pysähtyi juuri ennen törmäystä

"Monesti ovat hirvet jolkotelleet tien yli kun olen ollut liikenteessä autolla. Yhden kerran oli vain parista metristä kiinni, ettei tullut kolari. Oli talvi ja pimeää, kun yhtäkkiä näin ajovaloissa valkoiset hirven jalat ja tajusin, että hirvi on suoraan edessä. Löin jarrut pohjaan, mutta liukkauden vuoksi auto vain jatkoi luisumistaan kohti hirveä, kylki edellä. Sain auton pysähtymään vain korkeintaan kaksi metriä ennen hirveä ja samassa hirvi nousi ensin takajaloilleen ja juoksi sitten takasin sinne mistä oli tullutkin. Tilanne oli ohi varmasti muutamassa sekunnissa, mutta ihmeellisen paljon siinä adrenaliiniryöpyssä ehtii ajatella ja toimia. Hetken sai tasailla sykettä tuon jälkeen..."

"Useita havaintoja, ’läheltä piti’ -tilanteita ja yksi täysosuma. Silloin hirvi tuli oikealta lumivallin päälle, pysähtyi kuuntelemaan/katselemaan jarruttavan auton jääluisun ääntä ja juuri ennen tai kohdalla loikkasi tien aurauspenkalta suoraan pakettiautoni keulaan."

Tervajoella neljä hirveä ylitti tietä

"Heinäkuussa 2015 kolme hirveä ryntäsi auton eteen aivan yllättäen Isonkyrön Tervajoella. Yhteen niistä meinasin törmätä. Melkein samassa kohdassa näin viime kesänä neljän hirven ryntäävät tien yli ja kohta takaisin. Viime kesänä myös tässä samassa paikassa nuoret törmäsivät hirveen."

"Vuonna 2015 olin törmätä hirviin lokakuussa Kauhavan kohdalla kahteen eri otteeseen. Kerkesin huomata ajoissa ja sen jälkeen aina himmaan vauhdin siinä hirvimerkin kohdalla kahdeksaankymppiin. Monet hirvet on tullut nähtyä tiellä. Mutta onneksi aina niin ajoissa että on kerinnyt reagoida."

"Useita havaintoja hirvistä teiden laidoilla, pelloilla ja ojissa, muutaman nähnyt kauempaa juoksemassa tien yli. Asun alueella, missä hirviä ja peuroja on todella paljon. Lähin kontakti oli syyskuussa 2018, kun aamulla kello kuuden jälkeen töihin ajaessa hirvi juoksi pellolta tielle ja autoni eteen, autolla vauhtia rajoituksen mukaiset 80 km/h. Itse selvisin kunnon säikähdyksellä, hirvi lensi autoni konepellin ja katon kautta ojaan, mihin kuoli. Auto meni lunastukseen."

Lukijat neuvovat: Hidasta vauhtia ja hanki lisävalot

"Alhainen tilannenopeus, tarkkaavaisuus ja hyvät valot ovat hyväksi, kun hirviä syöksyy tienvarsipusikoista, metsistä ja ojien pohjilta teille auton korkuisine koipineen ja isoine sarvipäineen."

"Emme ole kolaroineet hirven kanssa koskaan ja uskon sen johtuvan siitä, että hirvialueilla sekä ilta- ja aamuhämärissä hidastamme ajovauhtia ja tarkkailemme aktiivisesti tienviertä. Kolareita voi uskoakseni suurimmaksi osaksi välttää ajamalla nopeusrajoitusten mukaan ja tarpeen vaatiessa hiljempaakin. Kun kunnioittaa näin hirvivaroitusmerkkejä sekä varoo hirvien liikkumisaikaan erityisesti ajaessaan, huomaa hirvet ajoissa eikä törmää niihin."

"Nykyautoissa on aika surkeat kaukovalot vakiona. Pitäisi olla tiukemmat vaatimukset kaukovalojen valoteholle. Vasta kalliilla lisävaloilla näkee hyvin. Hyvillä lisävaloilla on kuitenkin niin paljon hintaa, että turvallisuuden nimessä voisi tukea lisävalojen hankintaa vaikka verovähennyksin. Katuvalaistus on myös maanteillä niin heikkotehoinen, että valaistuilla alueillakin pitää olla pitkät päällä, jotta näkisi tienreunoille."

"Leveämmät pientareet (metsä kauemmaksi tiestä) sekä lisää riista-aitoja. Mahdollisesti myös liiketunnistimia pahimmille riskialueille, missä ei ole vielä riista-aitoja."

"Yksinkertaisesti vähentämällä rajusti hirvieläinten määriä. Autoistunut Suomi ei tarvitse tätä nykyistä hirvimäärää. Valtavat onnettomuusmäärät maanteillä ja miljoonatappiot nuorille metsille. Ja tätä kaikkea ymmärretään vain siitä syystä, että metsästäjillä olisi riittävästi karjaa. Jos joku näkee karhun tai sudenjäljet, kauhea mediamyllytys alkaa. Hirvi on tappanut maanteillä vuodesta 1998 ainakin noin 110 henkilöä. Moniko on lisäksi saanut iänkestävät vammat? Joku järki tähän pitäisi saada."

"Hirvikanta kuriin. Nopeusrajoitukset varsinkin vilkkaammilla hirvialueilla on otettava tosissaan. Liikennemerkeissä voisi olla "suuri hirvivaara" -tehostekyltti. Lisäksi tienpientareiden leventäminen on tärkeää, jotta hirven voisi havaita ajoissa (valoisalla). Autoihin liiketunnistimet."

"Tienvarret riittävästi hakattu puhtaaksi, riittävä näkyvyys. Autoissa pitäisi olla pakollinen ’night vision’ eli lämpökamera."

"Enempi riista-aitoja. Heijastinpantoja tms. Hirvet tarhaan tms. Vähän samoja systeemejä kuin porojen kanssa. Toki hirvet ovat huonossa turvassa muutenkin kasvavan susikannan vuoksi ja enempi juoksevat ihmisten pihoilla ja teillä."

"Illansuussa autoilijat voisivat alkaa hölläämään kaasujalkaa, sillä hirvet alkavat liikkua yleensä iltaisin. Kannattaa seurailla hirvivaaramerkkejä ja olla muutenkin valppaana metsäisillä teillä. Jos kauempaa näkee, että hirvi juoksee tien yli, kannattaa seurata, onko tulossa vielä toinen perässä, sillä saattavat liikkua isommissakin laumoissa. Enemmän kaatolupia ja hirviaitoja paikkoihin, joissa niitä ei vielä ole."

"Hirvet pitäisi merkata vaikka heijastavalla maalilla. Metsästäjillä on paljon tietoa hirvien liikkeistä: esim. nuolukivipaikoista ja hirvien kulkureiteistä. Ei voi olla mahdoton tehtävä lisätä turvallisuutta halvalla!"

"Kaikki metsästys pitäisi lopettaa"

"Kaikki metsästys pitäisi lopettaa! Hirvet tulevat teille lähinnä metsästysaikana paetessaan metsästäjiä, muulloin ne ovat omissa oloissaan. Myös hirvikantaa rajoittavien petojen metsästys olisi lopetettava kokonaan."

"Kielletään koirilla tapahtuva metsästyksen harrastaminen. Monesti koirat ovat ajossa yön yli ja saavat alueen hirvet ja peurat liikkeelle. Onko Suomessa toista harrastusta, jonka vuoksi useita ihmisiä loukkaantuu pysyvästi joka jahtikaudella? Kolareissa hirven kanssa kuolee myös ihmisiä... melkoista harrastusta..."