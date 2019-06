Lomalennot palaavat lakeuksille: Matkavekka lentää Seinäjoen lentoasemalta suoraan Portugalin Algarveen

Lomalennot Seinäjoelta saavat jälleen jatkoa ensi keväänä.

Matkavekka vie lomalaisia 4. huhtikuuta 2020 Portugalin Algarven aurinkoon suoraan Rengonharjun lentoasemalta.

– Olemme saaneet paljon kyselyitä ja toiveita asiakkailtamme, että voisimmeko jälleen aloittaa matkat suoraan Seinäjoen lentoasemalta, kertoo Matkavekan maajohtaja Sami Ansala Matkaavekan tiedotteessa.

– Haluamme vastata tähän kysyntään ja täyttää asiakkaiden toiveet tarjoamalla Seinäjoen seudulla asuville helppoja lomia suoraan kotikentältä. Kohteeksi olemme valinneet komeista maisemistaan tunnetun Algarven, joka on perinteikäs lomakohde upeiden rantojensa ja golfkenttiensä ansiosta.

Pohjanmaan lentoliikenne aktiivista

Seinäjoen lentoasema on pysynyt aktiivisesti toiminnassa, vaikka charter- ja reittilentoja sieltä ei ole lähtenyt muutamaan vuoteen. Lomalennot loppuivat vuoden 2015 loppupuolella ja 2016 alusta lentoaseman toiminnasta on vastannut yksityinen Seinäjoen Lentoasema Oy. Seinäjoen lentoliikenne on pääasiassa ollut yksityistä liikennettä ja harrasteilmailua.

– Vaasan lentoasema on ollut yksi lähtökentistämme jo useana vuonna ja siitä olemme saaneet hyviä kokemuksia. Myös aiemmin silloisella Lomamatkat-nimellä Seinäjoelta operoidut lomalennot olivat todella suosittuja ja niille oli kysyntää.

Seinäjoella tieto tulevasta lomalennosta otetaan ilolla vastaan.

– Olemme tehneet aktiivisesti työtä sen eteen, että lentoasemallemme saataisiin jälleen kaupallista liikennettä. Matkavekan lento on tervetullut avaus ja toivottavasti ensimmäinen useiden sarjassa. Seinäjoen lentoasema on sijainniltaan erinomainen ja palvelee asiakkaita laajalla alueella, joten uskomme kysyntää olevan myös säännölliselle lomaliikenteelle, toteaa Seinäjoen Lentoasema Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhani Pakari.