Lentoyhteys avataan Pohjanmaan ja Uumajan välille

Ruotsalainen lentoyhtiö Nextjet aloittaa maaliskuussa lennot Uumajan ja Kokkola-Pietarsaaren lentokentän välillä.

Reittiä liikennöidään perjantaisin, sunnuntaisin ja maanantaisin.

– Tämä yhteys soveltuu erityisesti niille, jotka matkustavat viikoittain Pohjanmaan ja Västerbottenin välillä, kuten opiskelijat, sairaanhoitajat, lääkärit ja rakennushankkeissa työskentelevät. Lisäksi vapaa-ajan matkustajilla on nyt helppoa lähteä viikonlopun viettoon, yhtiö kertoo verkkosivuillaan.

Lentoreitti avataan maanantaina 12. maaliskuuta. Se liikennöidään CRJ 200-tyyppisellä, 50-paikkaisella suihkukoneella. Samalla yhtiö avaa myös Uumajan ja Göteborgin välisen reitin.

Nextjet aloitti vuonna 2003 ja siitä on tullut yksi Ruotsin suurimpia lentoyhtiöitä. Se on keskittynyt kotimaan lentoihin erityisesti Norrbottenin alueelta. Lisäksi se tekee charter-lentoja. Nextjetissä työskentelee 250 henkilöä. Se lentää 20 kohteeseen ja lentokoneita sillä on 16.