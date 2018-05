Legendaarinen kenkätehdas Seinäjoella aikoo lopettaa toimintansa – yt-neuvotteluissa saattaa hävitä 70 työpaikkaa

Legendaarinen Janita-kenkätehdas suunnittelee toimintansa lopettamista, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Janita Oy aloitti maanantaina yt-neuvottelut, jotka saattavat johtaa 70 työntekijän töiden loppumiseen.

Seinäjoella toimiva tehdas on valmistanut naisten kävelykenkiä ja saapikkaita jo 60 vuotta. Janitan tuotannosta 80 prosenttia valmistetaan vientiin Venäjälle, Kanadaan, Baltiaan ja entisiin itäblokin maihin. Vientimaista suurin on yhtiön mukaan ollut ennen Neuvostoliitto ja sitten Venäjä.

– Janitan taloudellinen tilanne muuttui merkittävästi vuonna 2014 ensimmäisten Venäjän pakotteiden astuessa voimaan ja ruplan kurssin romahdettua. Janitan kohderyhmän, keskiluokan ostovoima katosi nopeasti ruplan kurssin vajotessa, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Jari Salmi .

Hänen mukaansa Janita on historiansa aikana kokenut useita Venäjän taloudellisia ahdinkoja, mutta niihin on pystytty sopeuttamaan tehtaan tuotantoa.

– Nykyinen idän ja lännen välinen poliittinen kriisi on luonteeltaan erilainen. Se on ajanut kengän valmistajat ahdinkoon siten, että Janitan liikevaihto on tilanteen pitkittyessä pudonnut neljässä vuodessa 18 miljoonasta alle kuuden miljoonan, tiedotteessa kerrotaan.

Yhtiön mukaan kriisille ei ole näkyvissä loppua ja pakotteet vain lisääntyvät.

– Tunnelmat Venäjällä ovat muuttuneet ja itäiset kauppakumppanit ovat hakeneet rinnalleen "uudet ystävät", kenkiä valmistetaan nyt toisaalla. Vapautuneen tuotantokapasiteetin siirto läntisille, jo entisestään kilpaillulle markkinoille ei erikoistuotteella ole mahdollista.

Yhtiön mukaan Janitan tuotanto tulee päättymään vuoden 2018 loppuun mennessä. Tänään alkaneet yt-neuvottelut koskevat 70 työntekijää.