Lakeuden Vesi pyytää harkintaa vedenkäytössä

SEINÄJOKI

Lakeuden Vesi Oy pyytää, että sen vedenjakelualueella käytettäisiin vettä harkiten ja vältettäisiin esimerkiksi piha-alueiden kastelua vesijohtovedelle. Lakeuden Veden vedenjakelualueella ovat Ilmajoen, Kurikan ja Seinäjoen vesihuoltolaitokset.

Syynä pyynnölle on poikkeuksellisen kuiva ja lämmin kesä, joka on nostanut vedenkulutuksen huippukulutuslukemiin. Pitkä kuuma ja kuiva jakso on laskenut vesistöjen, purojen ja pohjavesien pintoja huomattavasti.

Lyhyet sadekuurot ovat imeytyneet suoraan kuivaan maaperään, eivätkä ne ole näkyneet vesistöissä. Ilmatieteenlaitoksen mukaan kuivan kesän on ennustettu jatkuvan.