Lakeuden Etapin jäteasemilla ennätysmäärä kävijöitä: 100 000 asioinnin raja ylittyi viime vuonna

Eteläpohjalaiset käyttivät viime vuonna jäteasemien palveluja ennätyksellisen paljon. Viime vuoden tilastojen mukaan Lakeuden Etapin jäteasemilla asioi vuoden aikana peräti 100 745 kävijää.

Jäteasemien kävijämäärä on kehittynyt hyvin vuosien saatossa, mutta nyt nousu oli huomattava edellisvuoteen verrattuna, kun vuonna 2016 vastaava määrä oli 91 349 kävijää.

– Jäteasemien asiakasmäärät ovat viime vuosina pysyneet korkeina, mutta nyt saimme ennätysmäärän kävijöitä nykyisellä asiakaspohjalla. Etappi järjesti 20-vuotisen toimintansa juhlavuoden merkeissä asiakkaille tempauspäivän jokaisella jäteasemalla, mikä näkyy myös tuloksessa, arvioi palvelupäällikkö Satu Estakari Lakeuden Etapista.

Hän uskoo, että tempauksilla saatiin myös uusia asiakkaita houkuteltua jäteasemalle, ja ensikäynnin jälkeen heistä myös vakituisia kävijöitä. Moni nimittäin ilahtuu ensi kertaa käydessään siitä, että suurin osa jätteistä otetaan maksutta vastaan.

Eniten asiointeja viime vuonna oli Seinäjoki-Nurmon jäteasemalla, jossa kirjattiin yhteensä reilut 36 000 asiakaskäyntiä, mikä on noin 6000 enemmän kuin edellisvuonna.

Toisena tulee Lapuan jäteasema, jossa kävi vajaat 16 000 asiakasta ja kolmanneksi tulleella Ilmajoen jäteasemalla liki 14 000 asiakasta.

Verrattaessa jäteasemien vilkkautta suhteessa aukioloaikaan, eniten asiakaskäyntejä per aukiolotunti oli Seinäjoki-Nurmon, Lapuan ja Kurikan jäteasemilla. Seinäjoki ohitti viime vuonna Lapuan kävijämäärässä per aukiolotunti, kun tilanne on vuosia ollut toisinpäin.

Seinäjoella kävi keskimäärin 19 asiakasta aukiolotunnissa, kun vastaava luku Lapualla oli 14. Kurikka ei paljoa jäänyt jälkeen, kun jäteasemalla asioi 13,5 asiakasta tunnissa.

Keskimäärin Etapin jäteasemilla kävi 10 asiakasta aukiolotunnissa. Vuonna 2016 keskiarvo oli 9 asiakasta.