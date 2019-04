Lähes 20 prosenttia kaskislaisista on jo käynyt äänestämässä – katso vaalipiirin luvut kunnittain täältä

Yli 10 prosenttia Vaasan vaalipiirin äänioikeutetuista on antanut äänensä eduskuntavaaleissa.

Keskiviikkona alkaneen ennakkoäänestyksen kahden ensimmäisen päivän saldo oli vaalipiirissä tarkalleen 10,7 prosenttia. Luvut kunnittain ovat listattuna tämän jutun lopussa.

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa ahkerimmin ennakkoon on äänestetty Kaskisissa, jossa äänensä on jo antanut 19,5 prosenttia äänioikeutetuista. Seuraavaksi ahkerimmin on äänestetty Alavudella ja Kuortaneella, jossa äänensä on antanut 14,4 prosenttia äänioikeutetuista.

Kaskisissa äänestettiin ahkerasti ennakkoon myös viime eduskuntavaaleissa, jolloin peräti 51,3 prosenttia äänioikeutetuista kävi antamassa äänensä ennakkoon. Koko vaalipiirissä edelle nousi tuolloin vain Lestijärvi, jossa peräti 55,5 prosenttia äänioikeutetuista äänesti ennakkoon.

Vähiten on toistaiseksi äänestetty Korsnäsissä, jossa vain 4,1 prosenttia äänioikeutetuista on käynyt äänestämässä. Käytännössä äänensä on käynyt antamassa 66 korsnäsiläistä. Seuraavaksi vähiten äänestämässä on käyty Pedersöressä (5,3 %) ja Isojoella (6,3%).

Korsnäsiläiset äänestivät myös viime eduskuntavaaleissa pääosin vaalipäivänä. Kuntalaisista äänesti tuolloin ennakkoon vain 11,6 prosenttia, mikä oli vaalipiirin pienin luku.

Koko Suomessa äänensä antoi keskiviikon ja torstain aikana 11,1 prosenttia äänioikeutetuista.

Viime eduskuntavaaleissa Vaasan vaalipiirin äänioikeutetuista 32,4 prosenttia äänesti ennakkoon. Koko äänestysprosentti oli lopulta 72.

Ennakkoon äänestäneet kunnittain koko vaalipiirissä 3.–4.4.

– Alajärvi 9,6 %

– Alavus 14,4 %

– Evijärvi 9,0 %

– Halsua 12,7 %

– Ilmajoki 10,2 %

– Isojoki 6,3 %

– Isokyrö 12,5 %

– Kannus 12,4 %

– Karijoki 13,1 %

– Kaskinen 19,5 %

– Kauhajoki 9,9 %

– Kauhava 11,8 %

– Kaustinen 9,5 %

– Kokkola 9,7 %

– Korsnäs 4,1 %

– Kristiinankaupunki 13,0 %

– Kruunupyy 12,4 %

– Kuortane 14,4 %

– Kurikka 12,1 %

– Laihia 8,7 %

– Lappajärvi 10,0 %

– Lapua 13,5 %

– Lestijärvi 23,0 %

– Luoto 7,5 %

– Maalahti 6,6 %

– Mustasaari 6,4 %

– Närpiö 8,8 %

– Pedersören kunta 5,3 %

– Perho 8,9 %

– Pietarsaari 10,0 %

– Seinäjoki 13,0 %

– Soini 7,6 %

– Teuva 13,9 %

– Toholampi 12,0 %

– Uusikaarlepyy 8,8 %

– Vaasa 10,3 %

– Veteli 10,6 %

– Vimpeli 9,8 %

– Vöyri 9,3 %

– Ähtäri 14,3 %

Jarmo Panula