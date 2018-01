Ääneen lukeminenkin voi olla hyväntekeväisyyttä

Vaikka ulkona paukkuu pakkanen, on sisällä Prunni-salissa lämmintä ja kotoisaa. Valkoinen, pehmoinen sohva odottelee kutsuvasti istujia, joita yksi toisensa jälkeen tuleekin huoneeseen. Kuntoutusyksikkö Mendiksessä on alkamassa lukuhetki, jota on tullut tänään vetämään Elina Kenkkilä, lukulahjoittaja. Kenkkilä on käynyt Mendiksessä lukemassa viime vuonna pari kertaa ja on suunnitellut nyt alkaneena vuonna käyvänsä useammin. Lue lisää