Kysyimme, helpottavatko Laihian uudet tiejärjestelyt paikallisten liikkumista – Näin räikeästi liikenneuudistus jakoi mielipiteet

Kysyimme tällä viikolla verkkosivuillamme laihialaisilta, helpottavatko Laihian uudet, vielä tosin keskeneräiset, tiejärjestelyt paikallisten liikkumista.

Kyselyyn tuli yhteensä 456 vastausta, joista suurin osa (220) oli uusia tiejärjestelyitä vastaan. Kuitenkin 120 vastasi tiejärjestelyiden helpottavan heidän liikkumistaan, eli tiejärjestelyt jakavat laihialaisten mielipiteet melko voimakkaasti.

Vain 20 vastaajaa oli sitä mieltä, että tiejärjestely ei vaikuta heihin mitenkään ja 90 sanoi, että se toisaalta helpottaa ja toisaalta vaikeuttaa liikkumista.

Uusia tiejärjestelyitä puoltavat lukijat kehuivat mm. järjestelyiden nopeuttavan matkaa ulkopaikkakunnille, kuten Vaasaan ja Seinäjoelle.

– Työmatkalaisen näkökulmasta Laihian ohiajotie säästää pari minuuuttia kokonaisajasta Vaasa-Seinäjoki välillä, ja vähentää onnettomuusriskiä merkittävästi, perustelee eräs vastaaja.

Toisaalta eri alueilta tulevien työmatka saattaa nyt pidentyä.

– Työmatka/kauppamatka Mäntymäen alueelta on vaikeutunut tosi paljon, kertoo yksi vastaaja.

Tiejärjestelyihin negatiivisesti suhtautuvien vastausten perusteluissa korostui mm. raskaan liikenteen ja maatalousliikenteen hankaloituminen. Myös reitin turvattomuudesta ollaan huolissaan:

– Kulku joka paikkaan on monimutkaisempi, ei mitään hyvää vaan rahan tuhlaamista. Rampit ovat liian kapeita, ei mahdu työkoneet eikä rekat liittymäteistä. Ne ovat liian kapeita, ei mahdu kaksi isompaa autoa vastatusten, valittelee eräs lukija.

– Äitinä huolettaa lasten monimutkaistunut koulutie, kun se on nyt pidempi ja vaarallisempi kuin aiemmin (esim. teiden ylityksiä on tullut lisää). Talvella kun ajaa autolla liukkaalla kelillä ysikympin mutkaan, niin siinä on kyllä kävelijät ja pyöräilijät vaarassa jäädä alle, jos auto meneekin mutkasta suoraan pyörätielle. Niin ja ensinhän siitä yhdestä paikasta "unohtui" koko pyörätie, joka kylläkin valitusten jälkeen siihen tehtiin (joka on töyssyjä täynnä), pohtii yksi vastaaja.

Jyrkimmin tiejärjestelyihin suhtautuvat vastustavat pitävät järjestelyitä täysin turhana investointina.

– Eihän Laihia ole mikään CITY jossa tarvitaan tuollaista. Tällä lailla ne verot nousevat, eräs kyselyn vastaaja voivottelee.

– Sekava ja ihan turha ratkaisu! Paras vaihtoehto olisi ollut suuri liikenneympyrä, ja myös edullisempi, sanoo toinen.

Laihian sisäisen liikenteen uusien tiejärjestelyiden myötä koettiin vaikeutuneen. Opasteita vastavuoroin kehuttiin ja arvosteltiin.

– Vaasaan ja Vaasasta hieno ajella, mutta opasteet ovat ala-arvoiset. Opasteet on tiellä liikkujia varten ja niiden on varmaankin tarkoitus antaa tieto ennakkoon. Näin ei ole Laihian kohdalla. Ajeltu viimeeksi tänään kuten joka arkipäivä.

– Itse olen kuitenkin kokenut opasteet kyllin selkeiksi ja uudet tiet piristävät mukavasti sekä mielikuvaa Laihiasta että väsynyttä kuskia, toisaalta sanotaan.

Uudistetut tiejärjestelyt Laihiassa ovat kuitenkin vielä keskeneräiset, joten todellinen vaikutus liikenteseen nähtäneen vasta lopullisten tietöiden valmistumisen jälkeen.