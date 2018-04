Kyrönjoen jäät siirtyneet Skatilasta jokisuistoon: Rajavartiolaitoksen ilmatyynyalus on rikkonut jäitä noin 15 kilometrin matkalta

Kyrönjoen alaosalla jäät ovat siirtyneet valtatie kahdeksan alapuolelle ja jääpatoriski on siirtynyt Skatilasta jokisuistoon, ely kertoo keskiviikkona illalla antamassaan tiedotteessa.

Vassorinlahden ja jokisuiston jääpatoriskiä on torstai-iltapäivän ajan pyritty vähentämään, kun Rajavartiolaitoksen ilmatyynyalus on rikkonut jäitä noin 15 kilometrin matkalta.

Tulvakeskuksen ennusteiden mukaan vedenkorkeuden pitäisi Kyrönjoen alaosalla olla korkeimmillaan huomenna.

Lapuanjoella Kauhavan ja Uudenkaarlepyyn välillä vesi on korkeammalla kuin useisiin vuosiin. Tilanteen helpottamiseksi sulamisvesiä on ryhdytty ottamaan Hirvijärven tekojärveen. Lapualla Poutun vedenkorkeus on noin puoli metriä alle tulvarajan. Lähipäivien säästä riippuu, joudutaanko Kauhavalla ja Lapualla sijaitsevat pengerrysalueet ottamaan käyttöön.

Kyrönjoen yläosan tulvatilanne on ollut eilen keskiviikkona ajan rauhallinen, sillä Kurikan yläpuolisia tulvavesiä on kerätty Pitkämöön, jonka varastotilan on nyt käytetty.

Tekojärven täytön myötä vedenkorkeudet ovat Ilmajoella hieman laskeneet, eikä Kyrönjoen vesiä ainakaan toistaiseksi tarvitse johtaa pengerrysalueille. Lähipäivien säästä riippuu, onko pengerrysalueita käytettävä.

Jalasjärvellä jääpatoriski on ohitse.