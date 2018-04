Kyrönjoen jääpadot lähtivät liikkeelle, teitä on poikki ja rakennuksia uhattuna: ”Tulvaveden peittämällä tiellä ei kannata liikkua jalan eikä ajoneuvoilla”

Kyrönjoen jääpadot ovat lähteneet liikkeelle ja joen alaosalla aiheutuu tulvahaittoja: teitä on poikki, muutamia rakennuksia on uhattuna ja useita rakennuksia on jo suojattu.

Pelastuslaitos ja ely-keskus kehottavat asukkaita myös omatoimisesti ryhtymään suojaustoimenpiteisiin varautuakseen jääpadoista aiheutuvaan nopeaan veden nousuun.

Runsaasti jäitä on keskiviikon alkuillan aikana liikkunut Merikaarron kautta Kolkin sillan kohdalla Vaasan Vähässäkyrössä.

Tämän seurauksena Mustasaaressa sijaitseva Staversbyvägen-niminen tie (Skatilan ja Kolkin siltojen väli) on useista kohdin veden peitossa.

Vähänkyrön keskustan yläpuolella tiistai-iltana paikallaan ollut jääpato on keskiviikkoillan mittaan lähtenyt liikkeelle ja lisää tulvahaittoja joen alaosalla.

Mustasaaren Veikkaalan ja Vaasan Merikaarron alueella vesi uhkaa muutamia asuinrakennuksia. Tulvavettä saattaa nousta monin paikoin teille ja katkaista tieyhteyksiä.

– Tulvaveden peittämällä tiellä ei kannata liikkua jalan eikä ajoneuvoilla. Jo 15 senttimetriä virtaavaa vettä voi kaataa aikuisen ihmisen ja 30 senttiä vettä voi liikuttaa autoa, ely tiedottaa.

Jääpatoja on ollut keskiviikkona myös muissa vesistöissä, kuten Savonjoella Vimpelissä ja Närpiönjoen vesistöön kuuluvassa Lintuluomankanavassa Kurikassa.

Kauhavalla Liinamaassa vedenpinta on noussut keskimäärin kerran 20 vuodessa toistuvan tulvan tasolle.