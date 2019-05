Kylmä sää pitää PowerParkin huvipuiston suljettuna – ”Jokainen varmasti ymmärtää tilanteen”

Kauhavan Alahärmässä sijaitsevan PowerParkin huvipuisto joudutaan pitämään suljettuna lauantaina 4. toukokuuta kylmän sään vuoksi.

Sääennuste lupaa kylmän sään jatkuvan viikonlopun yli ja turvallisuussyistä huvipuisto on suljettuna yleisöltä.

– Joudumme pitämään huvipuiston suljettuna turvallisuussyistä, sillä takatalvi estää laitteiden turvallisen käytön. Yleisön turvallisuus on meille sydämen asia ja sen suhteen emme ota mitään riskejä. On tietysti harmittavaa, että näin joudutaan tekemään, mutta jokainen varmasti ymmärtää tilanteen, kun sää on tällainen, PowerParkin johtaja Mikko Kiviluoma sanoo.

Sääennuste lupaa Etelä-Pohjanmaalle plusasteita, mutta toisaalta myös yöpakkasia.

– Kevät näyttää nyt ottavan hieman takapakkia, mutta eiköhän sää tässä ala lämmetä huvittelijoillekin sopivaksi jo ensi viikolla. Seuraamme säätilan kehitystä tietysti tarkasti kaiken aikaa.