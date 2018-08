Kuusi hätäpuhelua kohtalokkaana aamuna - syyttäjä nostaa puheluista yhden seikan esiin

Pohjan murhaoikeudenkäynnissä käydään parhaillaan läpi kirjallisia todisteita. Syyttäjä kertaa kuutta hätäpuhelua, jotka palosta on soitettu hätäkeskukseen.

Jokaisessa puhelussa kerrotaan talon palavan valtavalla voimalla. Puhelut soitettiin pääosin palavan talon naapurustosta. Tulen ja lieskojen lisäksi useat soittajat raportoivat talossa asuneen perheen isän ja pojan olevan ulkona. "Isä on pienen lapsen kanssa pihalla, isä seisoo aivan neuvottomana. Talo palaa ja leviää aivan hirveetä vauhtia.", toisen puhelun palosta soittanut oli raportoinut hätäkeskukselle.

Syyttäjä Kimmo Lampinen nostaa esiin sen, että kukaan soittaja ei kertonut havaintoja ulkopuolisista ihmisistä. Vain isän ja pojan kerrottiin olevan ulkona. Yhdessä puhelussa ilmoitettiin, että naapuri oli hakenut pienen lapsen turvaan mieheltä.

Mies kiistää sytyttäneensä tulipalon. Se on puolustuksen mukaan selvää, että palo on sytytetty tahallaan. Syytetyllä on oma näkemyksensä ulkopuolisesta tekijästä. Pääkäsittelyn tarkoituksena on selvittää, onko mies sytyttänyt palon ja aiheuttanut avopuolisonsa menehtymisen ja tyttärensä pahan loukkaantumisen.