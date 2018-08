Matkavekka lisää lentoja Vaasasta — Hellekesästä huolimatta Vaasan lentokenttä tekee ennätysvuotta

Matkavekka lisää lentojaan Vaasasta. Jatkossa Vaasasta pääsee 15 Euroopan kohteeseen, eli nyt myös suorilla lennoilla Barcelonaan ja Ateenaan.

– Rantalomien vastapainoksi kysyntää on ollut kaupunkilomille, projektipäällikkö Peter Källberg VASEKista kertoo tiedotteessa.

Saatavilla on myös hotellivaihtoehtoja Costa Doradan rannikolla Barcelonan kupeessa, Ateenan rannikolla sekä Kreikan mantereella Loutrakissa, Tolossa ja Nafpliossa.

Matkavekan kaupallinen johtaja Tiina Saari kertoo, että lomavalikoimaa on haluttu monipuolistaa ja tuoda pohjalaisille uusia kiinnostavia lomavaihtoehtoja.

– Rakkaat Kreeta, Algarve ja Teneriffa pysyvät ohjelmassamme, ja monen riemuksi aurinkovarma ja edullinen Turkki tekee paluun, Saari sanoo.

Vaasan kentältä kaikkiaan 180 lomalentoa

Vaasan lentokenttä pitää alueen elinvoimaisena ja houkuttelevana niin elinkeinoelämälle kuin asukkaille, sillä kentän ulkomaanliikenne on kasvanut viidenneksellä.

– Kuluvan vuoden ensimmäisten 7 kuukauden aikana Vaasan kentän ulkomaanliikenne on kasvanut 20 prosentilla, ja lomalentojen osuus tästä kasvusta on suuri. Nyt on meneillään ennätysvuosi: kaiken kaikkiaan 180 lomalentoa, Källberg kertoo.

Lomailijalle suora lento kotikentältä merkitsee ajan- ja rahansäästöä mennen tullen, sillä esimerkiksi Helsinki-Vantaalle ajomatkaa Vaasasta tulisi noin viiden tunnin verran.

– Lentäminen suoraan ilman “pomppuja", eli yhden nousun ja laskun lento, on hiilijalanjäljeltään pienempi kuin lentäminen välilaskuin, kertoo Saari.