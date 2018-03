Kurvinen toivoo, että Kauhava lähtee mukaan Altiaan

Lakia rikkonut diplomaatti poistui Suomesta jo ennen poliisitutkinnan valmistumista

Ulkoministeriön Venäjän yksikön päällikkö Jaakko Lehtovirta kertoo ulkoministeriön olleen jo tapahtumien aikaan syksyllä 2016 yhteydessä Venäjän suurlähetystöön. – Teimme silloin selväksi, ettei Suomen lakeja rikkovaa toimintaa hyväksytä. Diplomaateilla on diplomaattinen koskemattomuus, mutta se on olemassa virkatehtävien hoitoa varten. Tapahtumaketjussa on syyttäjän näkemyksen mukaan rikottu Suomen lakeja, Lehtovirta sanoo. Lue lisää