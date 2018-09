Kurikan vajoaminen jatkuu: kaupunki rajasi osan jokipenkereestä käyttökieltoon – tänne ei saa mennä!

Osa jokirannasta on vaarassa sortua jokeen Kurikan keskustassa, aivan urheilukentän vieressä, tiedottaa kaupunki.

Kaupungin henkilöstö havaitsi maassa pengeralueella aivan urheilukentän vieressä halkeamia maassa. Nyt kaupunki on rajannut aidoilla ja nauhoilla sortumisvaarassa olevan alueen, ja sinne on ihmisiltä pääsy kielletty.

Kurikan tekninen johtaja Toni Keski-Lusa pyytää, että oleskelua alueella vältettäisiin.

Vajoamisen taustalla ovat alueella tehdyt maaperä- ja pohjavesitutkimukset, joissa on porattu koereikiä kallioon saakka. Geologian tutkimuskeskuksen erikoistutkijan Niko Putkisen mukaan maasta purkautunut vesi on vienyt saven kuivakuorikerroksen alta maamassoja, mikä on aiheuttanut maan painauman ja halkeamat.

– Halkeamien tilannetta on tarkastettu tänä aamuna ja on todettu, että vedentulo on vähentymässä. Tällä hetkellä ei ole aihetta välittömiin toimenpiteisiin, mutta tilannetta seurataan koko ajan, Putkinen sanoo.