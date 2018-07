Kuka on suosikkisi vuoden 2018 tangokuningattareksi? Äänestä!

Lauantai-iltana kruunataan vuoden 2018 tangokuningatar.

Kenelle sinun mielestäsi illan kirkkain kruunu kuuluu? Äänestä suosikkiasi Ilkan ja Pohjalaisen kyselyssä.

Kuningattaren kruunusta kilpailee kuusi naista:

Pohjalaista edustusta kisaan tuo ähtäriläinen Nina Åkerman. Åkerman on tangokuningatarfinaalissa mukana nyt kolmatta kertaa. Myös Pyhännältä kotoisin oleva Virpi Piippo on nähty finaalissa useamman kerran. Vasta 17-vuotias Kia Heiskanen on kilpailun kuopus ja mukana kilpailussa ensimmäistä kertaa. Myös helsinkiläinen Saana Sassali on ensikertalainen. Kajaanilainen Hanna Hirvonen ylsi viime vuonna tangokuningatarfinaalissa neljän parhaan joukkoon. Helsinkiläinen Raisa Laine on kilpaillut Tangokuningatarfinaalissa kerran aikaisemmin, vuonna 2016.

Äänestämään pääset tästä linkistä.

KATI KATAJAMÄKI