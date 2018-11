Koskenkorvan tehtaan kiertotalous toi Altialle kansainvälisen palkinnon: Suomalainen ohra hyödynnetään raaka-aineena sataprosenttisesti

Altia on voittanut Green Company of the Year -palkinnon arvostetussa The Drinks Business Green Awards 2018 -kilpailussa Lontoossa. Altia nappasi voiton Koskenkorvan tehtaan bio- ja kiertotalouden ansiosta.

The Drinks Business Green Awards on vuosittain järjestettävä kansainvälinen kilpailu, jossa palkitaan ympäristöasioissa ja vastuullisuudessa edistyksellisiä juoma-alan yrityksiä. Kilpailun järjestää The Drinks Business -lehti, joka on yksi juoma-alan johtavista kansainvälisistä julkaisuista. Kilpailu on järjestetty yhtäjaksoisesti vuodesta 2010, ja palkinnot jaettiin Lontoossa maanantai-iltana.

Altian voittama Green Company of the Year -palkinto myönnetään yritykselle, joka on osoittanut sitoutumista ympäristövastuuseen ja kehittänyt omia liiketoimintatapojaan pienentääkseen hiilijalanjälkeään.

– Olemme todella iloisia Green Company of the Year - tittelin voitosta. On iso juttu Altialle, että saimme arvostettua tunnustusta pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstämme ja että vuosien ympäristötyö erityisesti Koskenkorvan tehtaalla huomioidaan myös kansainvälisesti, iloitsee Altian vastuullisuuspäällikkö Hannamari Koivula.

Altia valikoitui tämän vuoden Green Company of the Year -voittajaksi muun muassa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja kiertotalouden edistämisen ansiosta. Altian Koskenkorvan tislaamo on bio- ja kiertotalouden edelläkävijä, joka hyödyntää raaka-aineena käytettävän ohran sataprosenttisesti.

Ohran kuoret, joita ei tarvita tehtaan tuotannossa, poltetaan omassa biovoimalaitoksessa, joka tuottaa höyryenergiaa tislausprosessiin. Biovoimalaitoksen ansiosta Koskenkorvan tehdas on onnistunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään yli 50 prosenttia vuodesta 2014, ja tehtaan polttoaineomavaraisuus höyryenergiantuotannossa on kasvanut yli 60 prosenttiin.

Suomalaisen ohran ohella toinen Altian juomien keskeinen raaka-aine on puhdas Rajamäen pohjavesi.