Kokoomusnuorten johtopaikoille tarjolla pohjalaisväriä

Lapuan Kauhajärvellä oli joskus seitsemän kyläkauppaa, mutta nyt jäljellä on enää yksi – Kyläkaupat laittavat lapun luukulle huolestuttavalla vauhdilla

Etelä-Pohjanmaalla kyläkauppoja on jäljellä enää 11. Lapuan Kauhajärven kylällä sijaitseva Ellan kauppa on yksi harvoista kyläkaupoista, joka on onnistunut pitämään pintansa isojen toimijoiden keskellä. Lue lisää