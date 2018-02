Koirajärjestöjen puheenjohtajilta kansalaisaloite: ”Maaseudun lapset eivät voi enää elää susialueella normaalia elämää”

Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja Pentti Isoviita Oulusta ja Suomen Harmaahirvikoirajärjestön puheenjohtaja Esa Kukkonen Sievistä ovat panneet vireille kansalaisaloitteen, jolla haetaan muutosta susivahinkojen estämiseen.

– Susilaumoja liikkuu keskellä ihmisasutusta jopa päiväsaikaan. Asukkaat joutuvat pitämään kotieläimet sisätiloissa, sekä aitaamaan kotejaan ja pihojaan massiivisilla sähköaidoilla, puheenjohtajat toteavat.

Maaseudun lapset eivät heidän mukaansa voi enää elää susialueella normaalia elämää.

– Heiltä sudet vievät lapsuuden, johon maaseudulla kuuluvat pihaleikit myös pimeään aikaan.

Puheenjohtajat ovat erittäin huolissaan koiran avulla tapahtuvan metsästyksen tulevaisuudesta.

– Hirvieläinkantojen kohtuullisena pitäminen on metsästysseurojen vastuullinen tehtävä. Sudet ovat aiheuttaneet useita koiratappioita ja on alueita, joilla ei koiria voida metsään laskea susivaaran vuoksi. Myös koirien kouluttaminen tehtävään on paikoin mahdotonta.

Isoviita ja Kukkonen pelkäävät, että tilanne ryöstäytyy käsistä. He arvelevat, että salametsästäjät ampuvat sudet sukupuuttoon, jos susi hyökkää jossain ihmisen kimppuun.

– Jos häirikkösusien poistaminen tehdään joustavammaksi muuttamalla lainsäädäntöä, saadaan nykyinen tilanne rauhoittumaan, häirikkösudet pois ihmisten läheisyydestä, ja erämaassa luonnosta ravintonsa ottava sekä ihmistä karttava susi saa elää ja lisääntyä rauhassa.

Kansalaisaloite ja sen tarkemmat perustelut löytyvät tästä linkistä.