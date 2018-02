Kiinnostaako työ hampurilaisravintolassa? Nyt olisi hommia tarjolla Seinäjoella

"Tilanne on katastrofaalinen" – Vaasan kissatalo lahoaa ja hajoaa käsiin

Vaasan kissatalo on vaarallisen huonossa kunnossa. Vuonna 1870 valmistuneen puutalon kivijalka on halkeillut, samoin ulkoportaat. Vesirännit repsottavat, ja talossa on ollut vesivahinkoja. Niiden jäljiltä on kosteusvaurioita, jotka ovat aiheuttaneet oireita kissojen hoitajille. Lue lisää