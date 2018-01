Kiinnostaako englanninkielinen koulutus? – Haku alkaa Vaasassa ja Seinäjoella: ”Kielitaito ja kansainvälisyys ovat valttikortteja yrityselämässä”

Yhteishaun ensimmäinen hakuaika käynnistyy tiistaina 9. tammikuuta, jolloin haussa ovat korkeakoulujen vieraskieliset koulutukset.

Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.studyinfo.fi tai www.opintopolku.fi. Haku kestää 24.1. saakka.

Vaasan ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus opiskella kahdessa englanninkielisessä koulutuksessa, joihin voivat hakea sekä suomalaiset että ulkomaalaiset.

Neljä vuotta kestävä Information Technology -koulutus antaa valmiuksia teollisuuden ja elinkeinoelämän tietoteknisiin tehtäviin. International Business (IB) -koulutuksessa paneudutaan kansainvälisen markkinoinnin ja - johtamisen sekä ulkomaankaupan tehtäviin. IB-opinnot kestävät 3,5 vuotta.

– Englanninkieliset koulutukset antavat saman pätevyyden kuin vastaavat suomenkieliset koulutukset. Samalla kielitaito kehittyy, ja opiskelija oppii kansainväliseen ympäristöön jo opiskeluaikana. Molemmat ovat sellaisia valttikortteja, joille on käyttöä Vaasan kansainvälisessä yrityselämässä, toteaa Juha Vierola VAMKin hakijapalveluista.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on ensimmäisen hakuajan aikana haettavana englanninkielinen Bachelor of Business Adminstration, International Business -koulutus sekä englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus Bachelor of Health Care, Nursing. Molempiin koulutuksiin voivat hakea sekä suomalaiset että ulkomaalaiset opiskelijat.

Vuosittain VAMKissa opiskelee noin 400 ulkomaalaista opiskelijaa 45 eri maasta, vastaavasti ulkomaille vaihto-opiskeluun tai työharjoitteluun lähtee noin 120 opiskelijaa. Oman lisävärinsä opiskeluun tuovat ulkomaalaiset vierailijaluennoitsijat.

Lisäksi VAMKin henkilöstö osallistuu ulkomaan opettaja- ja asiantuntijavaihtoihin.

Keväällä korkeakouluihin järjestetään yksi haku, jossa on kaksi hakuaikaa. Ensimmäisenä hakuaikana (9.1. - 24.1.2018) haetaan vieraskielisiin koulutuksiin ja toisena hakuaikana (14.3. -28.3.2018) pääasiassa suomenkielisiin koulutuksiin.

Korkeakoulu voi tarjota samaa koulutusta myös kahdessa hakuajassa, VAMKissa International Business -koulutus on haussa myös kevään toisena hakuaikana. Hakija voi hakea kevään 1. ja 2. hakuaikana yhteensä kuuteen hakutoiveeseen.

Hakukelpoisuutena VAMKin vieraskielisiin koulutuksiin on lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto, toisen asteen ammatillinen koulutus tai näitä vastaava ulkomainen tutkinto sekä riittävä englannin kielen taito.

Opinnot käynnistyvät syyskuun alussa.