KHO antoi päätöksen Valkianevan turvetuotantoasiassa – ei lupaa turvetuotannolle

Korkein hallinto-oikeus on tänään tiistaina antanut ratkaisunsa tapauksessa, jossa turvetuotantoyhtiö Harjun Turve Oy valitti hallinto-oikeuden päätöksestä hylätä sen turvetuotantolupa Teuvan Valkianevalla.

Korkein hallinto-oikeus piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa, eli hylkäsi siten Valkianevan turvetuotantoluvan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi yhtiölle turvetuotantoluvan Valkianevan alueelle vuonna 2015. Turvetuotantolupa käsitti noin 42 hehtaaria Närpiönjoen Itäjoen yläosalla. Luvan saannin jälkeen Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ja joukko yksityishenkilöitä valitti luvasta. Valituksessa tuotiin esille Itäjoen hyvä ekologinen ja kalataloudellinen tila sekä Vapo Oy:n Siulannevan hylätty lupapäätös samalle jokialueelle vuonna 2013.

Valitusten perusteella hallinto-oikeus päätyi kumoamaan Valkianevan lupapäätöksen lokakuussa 2017. Hallinto-oikeus katsoi, että turvetuotanto vaarantaisi vesistön tilan.

Harjun Turve Oy valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin aluesihteeri Teemu Tuovinen on päätökseen tyytyväinen.

– On hienoa huomata se, miten vesiluontomme arvokkaita ja uhanalaisia kala- ja eliölajeja arvostetaan nykyisin päätöksenteossa, hän kommentoi piirin tiedotteessa.

– Lyhyesti todettuna voidaankin sanoa, että vesiin jossa on uhanalaisia lohikaloja, turvetuotannon saaminen on nykyisin hyvin hankalaa. Linjaus on viime vuosien aikana selvästi muuttunut ja tämä tulisi huomioida uusia turvealueita suunniteltaessa, että virheinvestoinneilta vältyttäisiin.