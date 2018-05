Kevätkylvöt kiireimmillään: Pohjanmaan rannikolla ollaan pisimmällä – Etelä-Pohjanmaalla kevätviljoista on kylvetty noin neljännes

Viime viikolla alkaneen helleaallon ansiosta kevätkylvöt etenevät vauhdilla maan etelä- ja keskiosissa. Kylvöt ovat pisimmällä Pohjanmaan rannikkoalueella.

– Lämpimät säät ovat vauhdittaneet myös syysviljojen ja nurmien kasvun käynnistymistä, Proagrian tuoreessa kasvutilannekatsauksessa kerrotaan.

Viime viikolla alkanut hellejakso on saanut myös syysviljat, kuminan ja nurmet vauhdikkaaseen kasvuun. Ruiskasvustot ovat hyväkuntoisia lähes koko maassa. Etelä-Pohjanmaalla lumihome on kuitenkin vioittanut kasvustoja.

Kevätviljojen kylvöt ovat käynnistyneet viime viikolla Etelä-Pohjanmaata myöten. Kevätviljojen kylvöt ovat kaikkein pisimmällä Pohjanmaan rannikkoalueella, jossa kevätvehnästä on kylvetty 75 prosenttia ja ohrasta sekä kaurasta noin 30–40 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla kevätviljoista on kylvetty tähän mennessä suunnilleen 25 prosenttia.

Sokerijuurikkaan kylvöt ovat Pohjanmaan rannikkoalueilla lopuillaan.

Kevätrapsista on Pohjanmaan rannikkoalueella ja Etelä-Pohjanmaalla ehditty kylvää 70–90 prosenttia. Lämpimien säiden ansiosta ensimmäiset rapsikylvökset ovat myös taimettuneet ennätysnopeasti.

Kevätrypsin kylvöt ovat edenneet rapsia hitaammin. Pohjanmaan rannikkoalueella rypsistä on kylvetty puolet. Etelä-Pohjanmaalla rypsistä on kylvetty vasta noin 10–30 prosenttia.

Varhaisperunoiden istutukset on saatu päätökseen koko maassa. Kesäperunan istutukset ovat täydessä vauhdissa Pohjanmaalla.

Lämmin sää on saanut myös tuholaiset liikkeelle. Ensimmäiset tuomikirvat ovat kuoriutuneet ja myös kirpoista sekä kumina- ja kaalikoista on tehty ensimmäiset havainnot. Tuomikirvan talvimunaennusteen mukaan tuomikirvariski on tänä kesänä edellisvuosia suurempi. Kasvustojen tarkkailu on nyt ajankohtaista.

Proagrian tiistaina julkaisema kasvutilannekatsaus on laadittu Proagria-keskusten antamien tietojen pohjalta.