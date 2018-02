Kenosta 300 000 euron voitto vaasalaiselle naiselle: ”Minulla oli sellainen tunne, että nyt osuu”

Kolumni: Miten sinä suhtaudut ruokaan?

On ihmisiä, joille ruoka on pelkkää polttoainetta: jotain mätettävää tai optimaalinen määrä proteiinia. On ihmisiä, joille ruoka on arkihässäkkää ja hernekeittoa torstaisin. On myös ihmisiä, joille ruoka on työ, tavoite ja intohimo. Ja meillä ruokaprovinssissa näitä on paljon. Lue lisää