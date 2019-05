Kaupunkien keskustojen elinvoima notkahti – Seinäjoella keskustan työmaa ja rakenteilla oleva Ideapark vaikuttivat tulokseen yllättävän vähän

Keskustojen elinvoima laski Suomessa vuoden aikana liki kahdeksan prosenttia, ilmenee Elävät kaupunkikeskustat -yhdistyksen laskennasta .

Keskustan elinvoiman kehitys laski Seinäjoella viime vuodesta 0,1 prosenttiyksikköä. Vuonna 2018 luku oli 2,7 ja nyt 2,6.

Into Seinäjoki pitää Seinäjoen lukua torjuntavoittona.

Kaupungeista vain Hämeenlinna, Rovaniemi, Tikkurila ja Loimaa säilyttivät elinvoimansa.

Tyhjien liiketilojen osuus kaikista liiketiloista on Seinäjoella edellisvuoden tapaan 7,6 prosenttia. Ravintoloiden ja kahviloiden määrä oli noussut 60:stä 64:ään. Osuus on 17,4 prosenttia kaikista liiketiloista.

– Luvut ovat suhteellisen hyvät ottaen huomioon, että keskustassa on vielä iso rakennusprojekti kesken. Ideaparkin avautuminen loppuvuodesta 2019 vaikuttaa väistämättä keskustan elinvoimaan negatiivisesti ainakin väliaikaisesti. Toisaalta muutama keskustan liiketila on täyttymässä kesän aikana, mikä antaa viitteitä siitä, että keskusta on jatkossakin houkutteleva, kaupunkikeskustan kehittäjä Niina Koskipalo Into Seinäjoesta toteaa.

Kokonaiselinvoima yli valtakunnallisen keskiarvon

Seinäjoella mitattiin ensimmäistä kertaa myös kokonaiselinvoima.

Seinäjoen kokonaiselinvoimaluku on 4,2, mikä on hieman yli valtakunnallisen keskiarvon (4,13) yli 45 000 asukkaan kaupungeissa. Kuumia yrityksiä Seinäjoen kokonaiselinvoimalaskennassa on 46,4 prosenttia, mikä vastavuoroisesti on jonkin verran alle valtakunnallisen keskiarvon (48,6 prosenttia). Tyhjiä liiketiloja Seinäjoella on 6,9 prosenttia, mikä on reilusti alle keskiarvon (9,4 prosenttia).

Kokonaiselinvoiman arvioinnissa keskusta-alueen lisäksi mukaan laskettiin Joupin ja Hyllykallion alueet.

Joupissa ravintoloiden osuus kaikista liiketiloista on 11,1 prosenttia, tyhjiä liiketiloja alueella on 14,8 prosenttia. Joupin tulokset todennäköisesti muuttuvat ensi vuonna Ideaparkin vuoksi.

Hyllykalliolla painopiste on vahvasti arkiyrityksissä. Niiden osuus kaikista liiketiloista on 58,8 prosenttia. Tyhjiä liiketiloja Hyllykallion alueella on vain 3,9 prosenttia. Ravintoloita Hyllykalliolla on vain 5,6 prosenttia kaikista liiketiloista.