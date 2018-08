Kauppalehti: Kyrö Distilleryn Ginin etiketti kopioitiin Portugalissa

Isokyröläistislaamon Kyrö Distillerin Ginin etiketti on kopioitu portugalilaisen yrityksen pulloihin, kertoo Kauppalehti verkkosivuillaan.

Kopiointi tuli ilmi, kun portugalilainen yritys Café Toca ilmoitti tuotteensa ICSEA-nimiseen kilpailuun.

Kyrö Distilleryn toimitusjohtaja Miika Lipiäinen kertoo Kauppalehdelle ottaneensa yhteyttä kopiotuotteen valmistajaan, kun hän kuuli kopioinnista.

Lipiäinen laittoi firman Facebook-sivuille viestiä, mutta hän sai vastaukseksi vihaisen hymiön ja blokkauksen.

Kopiointi on imartelun korkein muoto - copying is the highest form of flattery. @Kyrodistillery’s Napue (Finland) est 2014, Toca (Portugal) est. 2017. #gin #napue #gintoca #finland #portugal #design #canneslions 👏🏼🙌🏻🍸 pic.twitter.com/fyJbYqymVm