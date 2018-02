Kauppalehti: Fortum saattaa tehdä Kurikan kaupungista miljonäärin – osinkoehdotus toisi kaupungille 6,8 miljoonaa

Jos Fortumin perjantaina tekemässä osinkoehdotuksessa pysytään, Kurikan kaupungille on luvassa 6,8 miljoonan osinkopotti.

Asiasta kertoo Kauppalehti verkkosivuillaan .

Fortum kertoi tuloksestaan perjantaina. Samalla se esitti osakkeenomistajille viime vuodelta 1,10 euron osinkoa osakkeelta.

Lehden mukaan Kurikan kaupunki on Fortumin neljänneksi suurin osakkeenomistaja, ja se saisi 6 203 500 osakkeellaan peräti 6,8 miljoonan euron osinkopotin, jos ehdotuksessa pitäydytään.

Kurikalla on omistuksessaan lehden mukaan myös mehevä Nesteen osakesalkku, jonka osakkeiden arvo on yli 86 miljoonaa euroa. Kurikan Fortumin ja Nesteen osakeomistuksen taustalla on Jyllinkosken Sähkö Oy, joka on aiemmin ollut kaupungin omistuksessa, mutta jonka Fortum aiemmin osti.

Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa kommentoi lehden haastattelussa, että kaupungin pitkän linjan tavoite on veroprosentin lasku.