Kauppalehti: Duudsonit ovat solmineet miljoonadiilin Hollywoodiin

Duudsonit-ryhmä on solminut miljoonadiilin Hollywoodissa.

Duudsonit kertovat asiasta Kauppalehdelle .

Jutun mukaan Rabbit Filmsin luovan johtajan Tuomas Summasen johdolla kehitetty Huippujengi-formaatti myytiin aiemmin tänä vuonna Googlelle.

Sen amerikkalainen versio eli Ultimate Expedition -sarja tulee olemaan Googlen omistaman maksullisen YouTube Red -kanavan suurin ei-fiktiivinen tv-tuotanto tähän asti.

Ultimate Expedition on amerikkalainen versio Suomen televisiossakin nähdystä Huippujengi-sarjasta. Sarjassa kahdeksan julkkista, joilla ei ole aiempaa kokemusta vuorikiipeilystä, kiipeää perulaiselle Tocllaraju-vuorelle, rikkoo samalla omia rajojaan ja toivottavasti myös katsojaennätyksiä.

– Puhutaan vuoresta, jolla kuoli viime vuonna kahdeksan ihmistä, ohjelman juontaja Jukka Hildén dramatisoi haastattelussa.

Rabbit Films USA on rakentanut sarjaan täysin uudenlaisen julkaisumallin. Pääosassa on kahdeksan amerikkalaista YouTube-tähteä, joilla kaikilla on oma uskollinen yleisönsä. Mukana ovat esimerkiksi Jackass-sarjasta tuttu Steve-O, pelitubettaja SSSniperWolf eli Lia Wolf, entinen UFC-tähti Chuck Liddell ja ensimmäinen avoimesti homoseksuaali amerikkalainen freestylehiihtäjä Gus Kenworthy. Erilaisia tähtiä, erilaisia yleisöjä.

Sarjan käsikirjoitukseen on rakennettu draaman kaari, joka hyödyntää paitsi osallistujien taistelua itseään ja vuorta vastaan myös YouTube-kanavien välistä synergiaa.

YouTube julkaisee kymmenen varsinaista jatkoa maksullisella Red-kanavalla. Samaan aikaan jokainen ohjelman tähti julkaisee oman videonsa omalla kanavallaan.

– Näin saadaan kaikki irti 30 miljoonasta fanista ja luodaan liikennettä kanavien välille, mikä hyödyttää sekä faneja, tähtiä että ohjelman tuottajia, Jukka Hildén kertoo Kauppalehdelle.