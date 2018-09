Kauhavan johto tyrmää 7-9-luokkien opetuksen keskittämisen: ”Opetusta annetaan jatkossakin neljässä toimipisteessä Alahärmässä, Kauhavalla, Kortesjärvellä ja Ylihärmässä”

Kauhavan kaupungin johto julkaisi perjantaina aamupäivällä tiedotteen koskien yläluokkien opetusta paikkakunnalla.

– Kauhavan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Janne Sankelon (kok), kaupunginhallituksen puheenjohtajan Ville Virrankosken (kesk) ja kaupunginjohtaja Markku Lumion mukaan Kauhavalla ei olla valmistelemassa 7-9-luokkien opetuksen keskittämistä. Opetusta annetaan jatkossakin neljässä toimipisteessä Alahärmässä, Kauhavalla, Kortesjärvellä ja Ylihärmässä, tiedotteessa sanotaan.

Kaupungin johdon mukaan Kauhavan uuden koulukeskuksen valmistumisen yhteydessä 2020 kanta-Kauhavalla tullaan tekemään kouluverkkojärjestelyjä, mutta niillä ei ole vaikutusta muiden kaupunginosien opetukseen. Syksyn aikana päätettävillä Ylihärmän kouluratkaisuilla ei ole myöskään vaikutusta 7-9-luokkien toimipisteiden määrään.

– Kauhavan alueen oppilasmäärä on viime vuosina laskenut ja monet koulukiinteistöt ovat osoittautuneet huonokuntoisiksi. Kaupunki on reagoinut monin tavoin tilanteeseen ja remonttiohjelma on edennyt aikataulun mukaan. Kaupungissa 1-6-luokkien opetusta antavien koulujen määrä on myös muutamassa vuodessa puolittunut nykyiseen kymmeneen.

Kauhavan johdon tiedotteessa todetaan, että Kauhavan kaupunginosien vetovoima kuitenkin edellyttää 7-9-luokkien opetuksen saatavuuden turvaamista.

Sankelon ja Virrankosken mukaan sekä Keskustalla että Kokoomuksella on selkeät päätökset asiasta.

– Tämän johdosta koulutyötä voidaan jatkaa kaikissa kaupunginosissa levollisissa tunnelmissa.