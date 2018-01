Kauhavalaiset lahjoittivat Suomen juhlavuoden puukon Reserviupseerikoululle: ” Isänmaallinen teko on ansainnut tunnustuksen”

Iisakki Järvenpää oy teki itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi 100 numeroitua puukkoa yli 100 vuotta vanhoista materiaaleista.

Numero 1 päätettiin lahjoittaa sellaiselle taholle, joka on ansainnut sen erityisen isänmaallisella teolla. Iisakki Järvenpää haki ehdotuksia monissa eri kanavissa ja valitsi puukon saajaksi Reserviupseerikoulun.

– Olemme kiitollisia ja ylpeitä siitä että olemme saaneet olla yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa koko sen olemassaolon ajan ja valmistaneet RUK:n Kurssipuukot jo 59 vuotta. Tämä ei kuitenkaan ollut perusteena. Mielestämme Reserviupseerikoulun työ isänmaallisten ja perinteisten arvojen kasvattajana, joka näkyy meille yrityselämän ja yhteiskunnan vaikuttajien kautta, on sellainen Isänmaallinen teko, joka on ansainnut tämän tunnustuksen, Iisakki Järvenpää kertoo tiedotteessaan.

Puukko luovutettiin Reserviupseerikoululle RUK:n Maneesissa Haminassa 18. tammikuuta 800 henkilön juhlayleisön edessä. Sen vastaanotti koulun johtaja eversti Jouko Rauhala ja puukon luovuttivat Iisakki Järvenpää Osakeyhtiön omistajat Jarkko Haukkala ja Hannu Pennala.

Puukon malli on Vaakunapuukko vuodelta 1915. Kahvan materiaali on eboniittia, vanhaa tehtaan varastoa 1910-luvulta. Hevosenpää-puukon kehittivät aikoinaan Iisakki Järvenpää serkkunsa Juho Kustaa Lammin kanssa ja niitä on valmistettu vuodesta 1882. Tässä juhlapuukossa oleva Hevosenpää on valettu tehtaalla hiekkavaluna yli 100 vuotta sitten.

Alun perin Vaakunapuukossa oli Suomen leijona -vaakunan päällä keisarin kruunu, tähän juhlapuukkoon kaiverrettiin kuitenkin Itsenäistymisen jälkeen käyttöön otettu malli jossa ei kruunua ole.