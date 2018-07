Kauhajoen Vesihuolto Oy:lta kehotus: vettä käytettävä toistaiseksi harkiten – syynä poikkeuksellisen kuiva ja lämmin kesä

Kauhajoen Vesihuolto Oy kehottaa poikkeuksellisesti kaikkia asiakkaitaan käyttämään toistaiseksi vettä harkiten. Tiedotteessaan vesihuoltoyhtiö pyytää välttämään nurmikkojen ja piha-alueiden kastelua, autojen pesua ja muuta vastaavaa vesijohtovedellä.

– Jos on mahdollista niin suosittelemme myös astian- ja pyykinpesukoneiden käyttöä puolen yön jälkeen, jolloin vuorokautinen vedenkulutus tasaantuisi. Syynä kehotukselle on poikkeuksellisen kuiva ja lämmin kesä, joka on nostanut vedenkulutuksen huippukulutuslukemiin. Kova vedenkulutus näkyy eri verkostojen osissa mm. paineen alenemisena, yhtiön tänään julkaistussa tiedotteessa sanotaan.

Vesihuoltoyhtiön mukaan kuiva jakso on laskenut myös vesistöjen, purojen ja pohjavesien pintoja huomattavasti. Lyhyet sadekuurot imeytyvät suoraan kuivaan maaperään, joten tarvittaisiin pidempiaikaista sadetta tilanteen korjaamiseksi ja kehotuksen loppumiseen.