Katso video: Jaakko kävi heittämässä kylmän kiven

Tietä piti leventää Kanadassa, jotta Maailman Raitin tärkein rakennus saatiin Peräseinäjoelle

– Se on hyvä nyt, toiminnanjohtaja Tellervo Lahti sanoo. Peräseinäjoen Maailman Raitin ylpeys, Kanadan Saskatchewanista tuotu Knuuttilan talo on pystyssä ja esillä, ihmisten nähtävänä. Raitti on saanut tärkeimmän rakennuksensa, aidon pohjoisamerikkalaisen suomalaissiirtolaisten rakentaman talon. Lue lisää