Kantatie 67:n ja kolmostien uusi liittymä otetaan käyttöön tiistaiaamuna

Kurikan kantatien 67 uusi tielinja kiertoliittymineen otetaan käyttöön tiistaina 7. elokuuta kello 6.00 aamulla, tiedottaa ely-keskus.

Valtatien 3 ja kantatien 67 uuden liittymän käyttöönoton yhteydessä nykyiset liittymät Kaskistentieltä ja Kurikankyläntieltä valtatielle 3 poistuvat käytöstä.

Liikenne Kurikan, Kauhajoen ja Ikarin suuntaan kulkee jatkossa uutta tielinjausta pitkin. Uusi tielinjaus kantatien osalta on viimeistelytöitä lukuun ottamatta pääosin valmiina.

Loppukesän ja alkusyksyn aikana liittymäjärjestelyitä sekä viimeistelytöitä toteutetaan edelleen ympäri hankealuetta. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu kuluvan syksyn aikana.

Hanketta rakennuttaa ely-keskus. Hankkeen kustannusarvio on noin 4.9 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 1 miljoona ja Kurikan kaupungin 3.9 miljoonaa euroa. Osan katurakentamisesta Kurikan kaupunki on toteuttanut omana työnään.

Pääurakoitsijana toimii Työyhteenliittymä (TYL) Magneetti, jonka muodostavat Maansiirto Veljekset Rinta Oy ja Maarakennus Hautala Oy.