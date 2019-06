Kauhavalainen kansanedustaja Janne Sankelo valittiin talousvaliokunnan jäseneksi

Vasta 28-vuotias ilmajokelainen Risto Lahti astuu Itikan toimitusjohtajan saappaisiin

Ilmajokelainen Risto Lahti on valittu Itikka osuuskunnan ja Lihakunnan toimitusjohtajaksi. 28-vuotias Lahti on toiminut aiemmin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustajana. Hän on koulutukseltaan elintarviketieteiden kandidaatti. Lue lisää