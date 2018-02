Kalevi Inha, 80, menetti hoitovirheen vuoksi munuaisensa – nyt Vaasan keskussairaala palkitsee hänet ansiomerkillä

Vaasan keskussairaalassa järjestettiin keskiviikkona tilaisuus, jossa palkittiin potilasturvallisuustyössä ansioituneita henkilöitä. Yksi palkittavista on 80-vuotias vaasalainen Kalevi Inha, joka joutui elinsiirtoon Vaasan keskussairaalan hoitovirheen vuoksi vuonna 2012.

Vuonna 2015 hän kertoi Pohjalaisessa ja Ilkassa mielenkiintoisen tarinansa.

– Virtsavaivojani ei hoidettu katetroimisella, vaan ne aiheuttivat minulle pysyvän munuaisten vajaatoiminnan, hän kertoi tuolloin.

Potilasvakuutuskeskus teki korvauspäätöksen sairaudenhoitokuluista. Hän sai hoitovirheestä useiden kymmenien tuhansien eurojen kertakorvaukset. Siitä eteenpäin kaikki kyseisen sairauden hoitoon liittyä on ollut keskussairaalassa Inhalle ilmaista.

Inha ei jättänyt asiaa siihen. Hän otti yhteyttä sairaalan laatupäällikkönä toimineeseen Marina Kinnuseen , nykyiseen sairaanhoitopiirin vt. johtajaan Marina Kinnuseen. Keskustelun päätteeksi syntyi ajatus vain potilaista koostuvan asiakasraadin perustamisesta. Asiakasraati perustettiin tammikuussa 2013 ja se tähtää muun muassa potilasvahinkojen vähentämiseen.

Keskiviikkona Kalevi Inha sai ansiomerkin aktiivisesta asiakasnäkökulman tuomisesta sairaalan toiminnan kehittämiseen. Vt. sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen kiitti Inhaa periksi antamattomuudesta:

– Kalevi Inha on antanut potilasturvallisuudelle potilaan kasvot ja vienyt potilaan näkökulmaa eteenpäin hyvässä yhteistyössä Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. Inha on tuonut avoimesti esiin tarinansa potilasvahingoista ja sillä on ollut merkitystä koko potilasturvallisuuden kehittämisen ja erityisesti potilaiden näkökulman esiin tuomisessa myös valtakunnallisesti, Kinnunen sanoo sairaalan tiedotteessa.

Inhan lisäksi sairaala myönsi tunnustuksia myös henkilökunnalle. Toinen ansiomerkin saaneista on johtajaylilääkäri Auvo Rauhala, joka on pitkäjänteisesti edistänyt potilasturvallisuutta organisaatiossa moniammatillisesti.

Lisäksi ansiomerkit saivat laatupäällikkö Mari Plukka sekä potilasturvallisuuskoordinaattorit Linda Syris ja Merja Jutila.