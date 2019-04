Kahdelle eteläpohjalaisäidille korkea tunnustus ansioituneesta työstään kasvattajana – palkittujen joukossa myös yksi äiti Pohjanmaalta

35 kasvattajana ansioitunutta äitiä saa Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa 12. toukokuuta Helsingissä. Tunnustukset äideille luovuttaa tasavallan presidentti <strong>Sauli Niinistö</strong>.

Tunnustukset annetaan äideille, jotka ovat luoneet ympärilleen kannustavan ja turvallisen kasvuilmapiirin. Kasvattajina ansioituneita äitejä yhdistää vahva yhteiskunnallinen aktiivisuus sekä vapaaehtoistyö lasten ja nuorten parissa.

Palkittavat äidit edustavat vanhemmuuden monimuotoisuutta laajasti. Joukossa on suurperheiden äitejä, yksinhuoltajia, sijais-, adoptio- ja tukivanhempia sekä erityislasten äitejä. Biologisten lastensa lisäksi palkittavat äidit ovat osallistuneet lastenlasten, lastenlastenlasten ja sijaislasten kasvattamiseen.

Järjestöjen, yhdistysten ja urheiluseurojen sekä yhteiskunnallisen aktiivisuutensa kautta he ovat tukeneet monen lapsen ja nuoren elämää, oman perhepiirinsä ulkopuolella.

Palkittujen joukossa on kaksi äitiä Etelä-Pohjanmaalta sekä yksi äiti Pohjanmaalta.

Lapualainen Lahja Inkeri Salomäki syntyi 1931 Luumäellä. Hän toimi vuosikymmeniä opettajana sekä ansiotyönsä ohessa myös maatilan emäntänä. Avioliiton Salomäki solmi vuonna 1954 ja sai yhdeksän lasta, joista yksi menehtyi pienenä.

Kasvatuksessaan Salomäki on vaalinut epäitsekkyyttä ja antanut mallia toisten huomioon ottamisesta. Hän on hoitanut myös lapsenlapsiaan ja työskennellyt lastenhoidon lomassa vuosikymmeniä paitsi opettajana, välillä myös pyhäkoulun opettajana.

Kauhajokelainen Elina Kyllikki Lähdesmäki syntyi 1954 Kauhajoella. Hän on koulutukseltaan ompelija ja keittäjä. Lähdesmäki on työskennellyt Kauhajoen kaupungilla koulujen, päiväkotien ja terveyskeskuksen keittiöissä.

Hän avioitui vuonna 1973 ja sai neljä lasta. Omien lasten kasvettua Lähdesmäki otti oheishuoltajuusvastuun myös kolmesta alaikäisestä lapsenlapsestaan. Hänen kotinsa on ollut avoin niin tutuille kuin tuntemattomille lapsille. Lähdesmäki on toiminut vapaaehtoisena nuoriso-ohjaajana ja opastanut muun muassa romaninuoria yhteisönsä ja yhteiskunnan jäseniksi, lisäksi hän tehnyt vapaaehtoistyötä niin alkoholiongelmaisten kuin pienituloisten perheiden kanssa.

Korsnäsissä asuva Bawmar Majsjö on syntynyt 1971 Myanmarin (Burma) Karennissa. Hän tuli Suomeen kiintiöpakolaisena vuonna 2009 viiden alaikäisen lapsen yksinhuoltajana.

Bawmar on työskennellyt iltapäiväkerhon ohjaajana sekä päivähoidon sijaisuustehtävissä. Hän on myös vammautuneen lapsensa omaishoitaja.

Bawmar on kasvattanut lapsensa vaikeissa olosuhteissa, mutta on äitinä aina osoittanut harkintakykyä. Ammattitutkinnon hankkinut Bawmar on motivoinut lapsiaan myös opiskelun pariin.

Hänen perheensä on integroitunut suomalaiseen yhteiskuntaan samalla, kun hän on rakentanut uuden elämän perheelleen, lapsilleen ja lapsenlapsilleen.