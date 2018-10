Kadonneen miehen etsinnät eivät tuottaneet tulosta Laihialla – Poliisi toivoo vihjeitä: Lojuuko sininen polkupyörä jossain hylättynä?

Kateissa olevan laihialaisen miehen etsinnät eivät tuottaneet tulosta lauantaina.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa ja poliisi etsivät kadonnutta Laihian alueella.

– Päivä etsittiin, mutta henkilöä ei löydetty. Tutkinta jatkaa asiaa taas arkena ja miettii jatkotoimia etsintöjen suhteen, komisario, yleisjohtaja Pauli Latvanen Pohjanmaan poliisilaitokselta kertoo.

Latvasen arvion mukaan lauantain etsinnöissä oli mukana muutama kymmenen ihmistä.

– Etsintöjä tehtiin Laihian keskustan alueella. Etsinnät keskittyivät niihin paikkoihin, joista viimeisimmät havainnot miehestä on saatu.

Jorma Hietanen havaittiin omalla asunnollaan Rauhalantiellä 22. syyskuuta puolen päivän aikaan. Hietanen on 70-vuotias, hoikka ja noin 170 senttimetriä pitkä. Hänellä on harmaa olkapäille ulottuva tukka ja harmaa täysparta. Kadonneella on todennäköisesti tummat vaatteet päällään.

Tuntomerkkeihin sopiva henkilö on nähty myös pyöräilemässä uudella pyörätiellä. Pyöräilijä on ollut menossa Laihian asemaa kohti.

Poliisi toivoo edelleen havaintoja sinisestä uudehkosta Tähti-polkupyörästä, jonka kädensijat ovat valkoiset tai mustat ja rapakaaret kromin väriset.

– Jos tällainen pyörä on jossain hylättynä, olemme siitä kiinnostuneita ja toivomme yleisön yhteydenottoja. Mikäli pyörä löytyisi ja selviäisi, että se on kuulunut nyt kateissa olevalle, voisimme kohdentaa etsintöjä tuolle alueelle.

Mahdolliset vihjeet kadonneesta voi lähettää sähköpostiin vihjeet.pohjanmaa(a)poliisi.fi.

SINIKKA VÄLIKOSKI