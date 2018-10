Kääpiösnautseri Lennart pelasti pahasti paleltuneen naapurin talvipakkasesta Sundomissa – Kennelliitto palkitsee 18 koiraa ihmishenkien pelastamisesta: Lue huima sankaritarina!

Kennelliitto palkitsee 18 sankarikoiraa ihmishenkien pelastamisesta.

Yksi palkituista on sundomilainen kääpiösnautseri Lennart, joka pelasti pahasti kylmettyneen miehen.

Tammikuussa 2018 kylmänä pakkasyönä Lennart tuli herättämään omistajaansa, joka komensi koiraa olemaan hiljaa ja jatkamaan unia. Noin neljän jälkeen yöllä hän heräsi uudelleen Lennartin herättelyyn ja yritti jälleen komentaa koiraa olemaan hiljaa. Samassa hän kuuli, kuinka joku yritti avata ulko-ovea, jossa ei ole ovikelloa. Omistaja herätti miehensä, joka lähti alakertaan tarkistamaan, mistä oli kyse. Pakkasta oli toistakymmentä astetta. Talon pihalla makasi lumihangessa naapurimies. Lennartin isäntä nosti miehen ylös ja talutti tämän sisälle. Vaimo soitti ambulanssin ja mies varovasti peitteli ja jututti pahoin kylmettynyttä. Miehen ruumiinlämpötila oli 34 astetta, ja hänellä oli hypotermia. Mies asui lähellä, muttei ollut löytänyt kotiin, eikä saanut tilanteessa kerrottua nimeään tai muita tietoja. Mies oli pukeutunut sisävaatteisiin ja oli liikkeellä ilman toista kenkää. Lennartin toiminnan ansiosta mies saatiin pelastettua ulkoa kylmästä.

Labradorinnoutaja Aku, joka löysi maassa makaavan miehen. Marraskuussa 2012 Akun omistaja oli koiransa kanssa lenkillä yöllä. Normaalisti Aku oli vapaana, mutta tällä kertaa kytkettynä. Koira alkoi riuhtoa remmissä, ja omistaja päästi sen vapaaksi. Aku katosi saman tien pyörätieltä metsään. Yleensä se pysyi tien laidassa, ja tuli kutsusta omistajan luokse. Nyt Akua ei näkynyt missään, vaikka omistaja kutsui sitä. Hän epäili koiran lähteneen jäniksen perään ja löysi Akun nuolemasta tajuttomana makaavan nuoren miehen naamaa. Hetken herättelyn jälkeen mies heräsi. Mies oli kaatunut pusikkoon. Tieltä oli mahdotonta nähdä pimeään ryteikköön, ja kello oli jo niin paljon, että liikettä hiljaisella alueella olisi tuskin ollut. Ilman Akua mies olisi jäänyt löytämättä. Tilanteessa olisi voinut käydä todella huonosti, sillä pakkasta oli liki 20 astetta. Aku menehtyi tammikuussa 2017.

Amerikanstaffordshirenterrieri Camo löysi maassa makaavan miehen. Lokakuussa 2017 Camo oli kotona omistajansa kanssa kun se alkoi vetää eteisessä kovasti kohti tuulikaappia, ulista ja haukkua. Camo hyppi tuulikaapin ovea vasten, mitä se ei yleensä tee, ja vaati päästä ulos. Omistaja avasi tuulikaapin oven, ja Camo hyppi ulko-ovea vasten voimakkaasti. Samalla kun omistaja avasi ulko-oven, Camo lähti vetämään aitaa kohti. Omistaja meni lähemmäs ja huomasi, että tiellä lojui ruokaostoksia. Samalla alkoi kuulua vaikerrusta ja hän huomasi, että tiellä makasi iäkäs mies. Pyörä oli kaatunut miehen päälle, ja myös ostoskassit olivat hänen päällään. Miehen kasvot olivat vaaleansinertävät. Camon omistaja otti pyörän ja tavarat pois miehen päältä ja käänsi tämän kylkiasentoon. Apuun tuli muitakin ja mies virkosi. Mies oli yrittänyt pyytää apua, mutta kukaan ei ollut pysähtynyt. Ambulanssi saatiin paikalle ja heikkokuntoinen mies vietiin hoitoon. Omistaja hämmästelee sitä, miten voimakkaasti Camo oli reagoinut tilanteeseen, sillä hän ei itse ollut kuullut mitään.

Saksanpaimenkoira Edi löysi miehen vedestä. Edi on poliisin virkakoira. Syyskuussa 2017 Juvalla oli kadonnut muistisairas 62-vuotias mies kotoaan. Poliisi lähti etsimään häntä Edi apunaan. Läheistä maastoaluetta tarkastettaessa Edi nosti kuononsa pystyyn ja lähti vetämään voimakkaasti kohti jokea. Jyrkällä joentörmällä Edi jatkoi veden suuntaan, ja silloin pinnan alta näkyi vaatetusta. Miehen koko vartalo oli veden alla ja hän piteli kiinni kivestä. Edin hienon toiminnan ansiosta mies löydettiin. Mies yski reilusti vettä ylös nostettaessa. Sairaankuljetus saapui toimittamaan alilämpöisen miehen sairaalan teho-osastolle. Edin ansiosta mies löytyi ja sai nopeasti apua.

Jämtlanninpystykorva Iska havaitsi veden varassa olevan miehen. Marraskuussa 2017 Iskan omistaja oli pyöräilemässä koiransa kanssa. Kaupan vieressä virtaa joki, joka ei ole kovin syvä, mutta syksyllä ja keväällä virtaus on kova ja erityisesti syksyllä penger on liukas ja savinen. Vieressä on tie, joka ei ole iltaisin kovin liikennöity, eikä siitä juuri kulje jalankulkijoita. Joen pohjalle on mahdotonta nähdä pimeällä. Yhtäkkiä Iska alkoi vetää kovasti joelle päin. Omistaja katsoi otsalampulla jokeen, ja huomasi miehen makaamassa veden varassa. Mies oli jo voimaton, eikä pystynyt sanomaan sanaakaan. Omistaja ei saanut nostettua velttoa, mutta tajuissaan olevaa miestä vedestä kovan virtauksen vuoksi. Kauppa oli jo sulkemassa oviaan, kun Iskan omistaja huusi apua. Avuksi saapuivat kauppias ja kaupan asiakas. He saivat miehen pois joesta. Ambulanssi tuli paikalle ja vei kylmettyneen miehen sairaalaan. Hengenvaarassa ollut henkilö on iäkäs mies, joka oli mennyt laittamaan katiskoita jokeen. Ellei Iska olisi kovasti vetänyt omistajaa joelle, ei miestä olisi löydetty, ja hän olisi todennäköisesti paleltunut tai hukkunut jokeen.

Hollanninpaimenkoira Kaida löysi pahasti kylmettyneen tajuttoman pojan. Marraskuussa 2017 Kaidan omistaja oli koiransa kanssa aamulenkillä, kun Kaida yhtäkkiä pysähtyi, sen koko olemus terävöityi ja koira antoi ilmaisuhaukun. Kaida lähti vetämään omistajaa polun reunaan, josta jyrkästä rinteestä pensaiden keskeltä hän löysi kylmettyneen ja tajuttoman pojan. Poika oli ilman ulkovaatteita ja kaikki vaatteet märkänä. Vaatteet olivat lähes samanväriset kuin hiekka, joten pojan havaitseminen maasta oli vaikeaa. Pojan päälle oli satanut ohut kerros lunta. Kaida kävi pojan luona, jonka jälkeen omistaja komensi koiransa odottamaan vieressä, ja aloitti ensiavun antamisen pojalle. Poika oli tajuton, hypoterminen, eikä aluksi vastannut ärsykkeisiin. Kaidan omistaja sai pojan kuitenkin herättelyn jälkeen virkoamaan, ja nosti hänet polulle. Tämän jälkeen hän piti poikaa hereillä siihen saakka, että ambulanssi ja pelastushelikopteri saapuivat paikalle. Kaidan määrätietoisen toiminnan ansiosta poika sai apua.

Novascotiannoutaja Sera löysi lumeen tuupertuneen tytön. Tammikuussa 2016 Sera oli lenkillä ja kauppareissulla omistajansa kanssa. Sera osoitti kiinnostuksensa jo menomatkalla tiettyä lumikinosta kohtaan. Paluumatkalla koira ei päästänyt omistajaansa kulkemaan paikan ohi. Kun Sera pääsi lumivallin yli, se alkoi vinkua ja haukkua hurjasti. Omistaja järkyttyi, nähdessään hangessa makaavan nuoren naisen sinertävät sormet ja jalat. Hätäkeskukseen soitettuaan hän yritti herätellä tyttöä, mutta ei saanut tätä kuitenkaan täysin hereille. Ambulanssi tuli paikalle melko nopeasti ja otti tytön kyytiin. Lumihankeen kaatuneella nuorella naisella oli säätilaan nähden kevyt vaatetus ja tilanteessa olisi voinut käydä todella huonosti ilman Seran erinomaista toimintaa.

Kultainennoutaja Soni löysi tajuttoman ihmisen. Joulukuussa 2016 Sonin omistaja oli poikaystävänsä ja koirien kanssa iltalenkillä. Tällä kertaa Soni pysähtyi määrätietoisesti kesken matkan. Omistaja ajatteli, että Soni oli nähnyt jonkin eläimen pimeässä. He yrittivät jatkaa lenkkiä, mutta Soni seisoi paikallaan ja tuijotti metsään. Kännykän valolla he yrittivät nähdä, mitä Soni tuijottaa. Sitten Sonin omistaja näki pimeässä irti olevan koiran. Poikaystävä piteli heidän koiriaan omistajan yrittäessä ottaa kiinni irtokoiraa. Pelokas koira saatiin lopulta kiinni. Hätäkeskuksesta kerrottiin, että alueella oli ilmoitettu kadonneiksi kaksi koiraa. Sonin omistaja sai koiran omistajan puhelinnumeron, ja ilmoitti tälle, että hänellä oli hallussaan toinen kadonneista koirista. Soni tuijotti edelleen samaan suuntaan. Omistaja otti taskulampun ja meni katsomaan. Hetken päästä valoon osui toiset silmät ja toinenkin koira löytyi. Pian selvisi, että toinen koira oli hihnastaan kiinni tajuttomassa ihmisessä. Sonin omistaja soitti paikalle ambulanssin. Tajuton henkilö oli maannut luultavasti jo tunteja pakkasessa yötä vasten. Sonin ansiosta hänet löydettiin ja hän sai apua.

Isovillakoira Turre löysi pimeään metsään tuupertuneen naisen. Joulukuussa 2017 Turren omistajan ollessa koirineen iltalenkillä lumisella polulla Turre pysähtyi tuijottamaan pimeään metsään. Omistaja kuuli ääntä, otti koiran luokseen ja sytytti otsalampun. Hän havaitsi ihmisen makaamassa pimeässä metsässä. Paikka oli luminen mättäikkö, johon asti katuvalot eivät valaisseet. Paikalta löytyi iäkäs nainen tuupertuneena. Turren omistaja soitti hätäkeskukseen, ja paikalle tuli pelastusyksikkö ja ambulanssi. Naisen tajunnan taso oli heikko, ruumiin lämpötila hieman yli 36 astetta. Omistaja kertoo, että ensihoitajien mukaan naisen henki pelastui viime hetkellä ja tämä oli Turren ansiota.