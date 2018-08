Jutta Urpilainen pyrkii viidennelle kaudelle eduskuntaan Vaasan vaalipiiristä – Polte ja kipinä politiikkaan ei ole kadonnut

SDP:n kokkolalaiskansanedustaja Jutta Urpilainen paljastaa pyrkivänsä viidennelle kaudelleen kevään 2019 eduskuntavaaleihin. Urpilainen ilmoitti päätöksestään Keskipohjanmaan haastattelussa.

– Olen perusteellisen pohdinnan jälkeen päättänyt olla käytettävissä eduskuntavaaliehdokkaita nimettäessä Vaasan vaalipiirissä keväällä 2019, hän kertoo.

Urpilainen on toiminut SDP:n puheenjohtajana ja kolme vuotta Jyrki Kataisen hallituksen valtiovarainministerinä. Nyt hän on tarvittaessa valmis myös uuteen ministerin pestiin.

– Pyrin ensisijaisesti eduskuntaan. Jos vastuuta on sitten tarjolla, en sitä pelkää. Jos kokemukselleni ja osaamiselleni on käyttöä esimerkiksi valtioneuvostossa tai muissa vastuullisissa tehtävissä, olen siihen valmis. Ne ovat tietenkin asioita, jotka puolueen johto viime kädessä ratkaisee.

Elokuun alussa 43 vuotta täyttäneellä Urpilaisella on kansanedustajan työtä takanaan jo 15 vuotta. Polte ja kipinä politiikkaan ei ole mihinkään kadonnut.

Hän vakuuttaa SDP:n olevan tällä hetkellä yhtenäinen puolue, jossa kaikki tukevat istuvaa puheenjohtajaa.

– SDP on tällä hetkellä yhtenäinen ja halukas voittamaan vaalit. Me haluamme ja minä haluan tehdä töitä sen eteen, että Antti Rinne on seuraava pääministeri. Tämä tavoite yhdistää puoluetta.