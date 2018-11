Moottorikin lensi tielle, mutta törmäyksen jälkeen Lasse Hirvijärvi pystyi liikkumaan – autourheilumies sanoo, että rallin hyödyt ovat haittoja suuremmat

On syksy 2016 ja kartanlukija Lasse Hirvijärvi on kuljettajan kanssa testaamassa autoa. Yhtäkkiä auton keula on männyssä. Törmäys paiskaa auton moottorin tielle ja avaa auton ovet. Vauhtia on ollut 147 km/h. Kartturi selviää luunmurtumilla. Lue lisää