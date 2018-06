Juha Mieto -veistoskilpailuun osallistuu 11 taiteilijaa

Viinijuomilla vähittäiskauppaan - Pramia hyödyntää uusia mahdollisuuksia

Vuoden vaihteessa voimaan tullut uusi alkoholilaki on vaikuttanut myönteisesti Kurikan Ilvesjoella toimivan Pramian toimintaan. Piristystä on tullut niin tuotantomäärän kuin tuotekehityksenkin puolella. Nyt yritys tähtää tuotevalikoimallaan vähittäiskauppaan, jota varten on esitelty uusia tuotteita. Lue lisää