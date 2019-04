Juha Mäkitalo siirtyy Finn-Powerilta varsinaissuomalaisen Pemamekin toimitusjohtajaksi

ANNUKKA

Juha Mäkitalo siirtyy Finn-Powerilta varsinaissuomalaisen Pemamekin toimitusjohtajaksi

Finn-Powerin pitkäaikaisen toimitusjohtajan Juha Mäkitalon tuleva työpaikka on selvinnyt. Finn-Powerin jättävä Mäkitalo siirtyy toukokuun alussa hitsaus- ja tuotantoautomaatiovalmistaja Pemamek Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi.

Yhtiön pääpaikka on Loimaalla Varsinais-Suomessa. Mäkitalo on ollut Pemamekin hallituksen jäsen vuodesta 2016.

– Otan tehtävät vastaan suurella innolla. Pemamek on voimakkaalla kasvun uralla ja uskon, että pystyn kokemukseni avulla auttamaan yritystä kasvamaan hallitusti. Hallitusjäsenyyden myötä yritys on jo ennestään tuttu ja siten siirtyminen uuteen yritykseen tuntuu luontevalta, Juha Mäkitalo sanoo tiedotteessa.

Mäkitalo ehti työskennellä eteläpohjalaisen Finn-Powerin toimitusjohtajana kahdeksan vuotta. Sinä aikana yritys on kasvattanut sekä liikevaihtoaan että kannattavuuttaan.

Yritys vietti vasta muutama viikko sitten uuden tehtaansa avajaisia Seinäjoella.

Pemamekin nykyinen toimitusjohtaja ja osaomistaja, Jaakko Heikonen, siirtyy perheyhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi ja samalla johtamaan yrityksen kansainvälistä myyntiä sekä markkinointia.

– Viime vuosina Pemamek on ottanut isoja kasvuaskeleita. Yrityksellä on kuitenkin vielä paljon potentiaalia kasvaa sekä kehittyä ja toimitusjohtajavaihdoksen myötä pystymme kehittämään yrityksen operatiivisia toimintoja uudelle tasolle. Mäkitalo oli luonnollinen valinta, sillä hänellä on vahvat näytöt, kokemus ja osaaminen alalla toimimisesta, Jaakko Heikonen sanoo tiedotteessa.

Viimeisten kolmen vuoden aikana Pemamekin liikevaihto sekä henkilöstön määrä ovat olleet Heikosen mukaan voimakkaassa kasvussa. Juuri päättyneellä tilikaudella liikevaihto kasvoi 77 miljoonaan euroon sekä henkilöstön määrä nousi 230 työntekijään.

Pemamek on vuodesta 1988 asti ollut Heikosten perheyritys ja tulee myös jatkossa pysymään perheen omistuksessa.

– Tämä nimitys on iso merkkipaalu yrityksen historiassa. Uskomme, että tämä tulee avaamaan uusia mahdollisuuksia sekä vahvistamaan Pemamekin asemaa kansainvälisillä markkinoilla, Pemamekin hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen sanoo.